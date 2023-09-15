高脂飲食｜比較40款小炒店食品熱量 蒜泥白肉、醉雞一份竟破千卡
先別管白飯有沒有吃到飽了，吃小炒熱量超級高，一口小炒一口啤酒熱量就爆表，尤其店家為了讓食材更「涮嘴」會用大量調味料、油，如何去吃熱炒還能吃得健康呢？
來自台灣的營養師高敏敏在Facebook《高敏敏 營養師》公佈熱炒店熱量圖鑑，希望大家吃的開心的同時也吃的健康。
不說不知，原來蒜泥白肉竟是高熱量的首位！（按圖了解）
（以下餐點為每一份之估值 實際份量及熱量每家店各異）：
蒜泥白肉 600g / 1120kca
醉雞 600g / 1055kcal
沙茶炒麵 400g / 975kcal
四季肥腸 250g / 758kcal
醬爆雞丁 350g / 720kcal
中式炒飯 410g / 718kcal
薑絲大腸 300g / 680kcal
蔥爆豬肉 300g / 576kcal
蠔油牛肉 400g / 575kcal
三杯雞 300g / 525kcal
五更腸旺 300g / 477kcal
宮保雞丁 350g / 460kcal
糖醋排骨 150g / 450kcal
蝦仁滑蛋 350g / 415kcal
客家小炒 300g / 414kcal
炒海瓜子 350g / 405kcal
炒螺肉 300g / 400kcal
金沙豆腐 200g / 400kcal
煙肉椰菜 250g / 320kcal
鳳梨蝦球 350g / 320kcal
絲瓜炒蜆 350g / 320kcal
薑絲小捲 250g / 300kcal
苦瓜鹹蛋 350g / 295kcal
豆酥鱈魚 150g / 270kcal
清蒸石斑 300g / 255kcal
炒通菜 300g / 220kcal
鐵板豆腐 100g / 220kcal
炒蜆 300g / 200kcal
脆皮大腸 100g / 200kcal
清蒸鱈魚 150g / 185kcal
涼拌竹筍 300g / 170kcal
清燙蝦盤 300g / 150kcal
炒水蓮 300g / 120kcal
一碗白飯 160g / 280kcal
千萬別以為蒜泥白肉不是炸的就可以放心吃，這道菜本身使用油脂很高的豬肥肉，600g 熱量可是高達1120kcal。大腸類的料理因是內臟食材，所以熱量也偏高，炒飯和炒麵滿滿的澱粉、高鈉調味料，熱量也是很驚人，吃多了都會對身體有負擔。
熱炒店怎麼吃比較健康
1. 以低脂海鮮蝦子、蜆、生蠔、肉類為主
避免高油脂肥肉和內臟，低脂肉類含有滿滿蛋白質，蛋白質會產生更高的食物熱效應，可以增肌減脂。
2. 多選擇川燙、清蒸的料理
食材在油炸過程中大量破壞食物蛋白質，轉變為高熱量食物，吃過多炸物容易有心血管問題。
3. 多補充膳食纖維
優先選擇少油或涼拌菜，炒青菜為了口感好吃，會加入大量的油。不過吃涼拌菜要注意不要加太多的美乃滋、和風醬，不然等於把油喝下肚。
4. 聚餐結束後多攝取排鹽食物
為了讓料理更美味，經常會加入大量調味料，若長期攝取過量容易腸胃不適、心血管不健康，建議大家可以餐後多吃含鈣、鎂、鉀的食材。
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