「星球永續健康飲食」有多厲害？不只能延長壽命　更多拯救地球

當前人類面臨了氣候變遷健康影響、地緣政治衝突、經濟貿易等多重危機挑戰，糧食和食品價格波動更是全球問題。台大公衛學院教授陳秀熙帶領研究團隊在《星球永續健康線上直播》節目中探討「星球永續健康餐盤」對於維繫人類健康兼顧環境與產業永續的益處，估計可減少全球約1100萬人死亡。



為了維繫人類健康兼顧環境與產業永續，近年科學界積極倡議「星球永續健康餐盤」。根據不同AI模型評估效益顯示，「星球永續健康餐盤」可減少飲食相關疾病造成之死亡約20%，更可減少全球約1100萬人死亡。而且若能減少食物浪費總量，就可以降低糧食生產總量。

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蔬菜水果佔一半 植物性蛋白質為主

星球永續健康餐盤要怎麼吃呢？台大公衛團隊許辰陽醫生說明，其組成約有一半為蔬菜與水果；蛋白質來源則以豆類與堅果等植物性為主，動物性蛋白質為輔；穀物為主要熱量來源，建議以糙米等全榖物而非精緻白米為主；乳製品建議喝脫脂或低脂的牛奶；油脂建議以植物油／不飽和油為主（反式脂肪），動物油／飽和油則建議減少；此外應避免糖、氫化脂肪等成分攝取。

．根莖類：每日可攝取300克（約78卡）

．乳製品：每日可攝取250克（約153卡）

．全穀物：每日可攝取232克（約811卡）

．水果：每日可攝取200克（約126卡）

．澱粉：減少至每日攝取50克（約39卡）

．糖類：每日可攝取31克（約120卡）以下



富裕地區吃太好 中低收入國營養不足

不過，全世界離行星健康飲食的目標還很遠，尤其是高收入國家。陳秀熙團隊藉由觀察星球永續健康餐盤評估各地區與行星健康飲食差距顯示，全球動物類蛋白質及澱粉類遠遠超出建議範圍，而超出區域主要為北美洲較富裕區域；中低收入國家（如南亞、南沙哈拉非洲）由於經濟因素，主食多為根莖類，蛋白質與其他種類營養素較為缺乏，仍是未來可努力與改進的方向。

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