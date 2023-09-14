137 Degree杏仁奶含禁用水楊酸！可致中毒皮膚炎 原粒吃也要小心!

食物安全中昨日（13日）公布，一款預先包裝杏仁奶樣本，和一個預先包裝核桃奶樣本，驗出含不准在食物中使用的防腐劑水楊酸，但兩種樣本都已流出市面。



杏仁奶、核桃奶含不准使用防腐劑水楊酸已停售

食安中心公布的一個預先包裝杏仁奶樣本和一個預先包裝核桃奶樣本，驗出含有不准在食物中使用的防腐劑水楊酸。中心呼籲市民不要飲用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

兩個產品正名為Almond Milk Original及Walnut Milk Original，品牌、產地、經銷商、淨容量都一樣。兩者都來自泰國，品牌為137 Degree，經銷商是Earth Selectives Ltd，淨容量1000毫升。而杏仁奶有問題之批次的此日期前最佳是2023年11月24日、核桃奶有問題之批次的此日期前最佳是2023年11月29日。

杏仁奶、核桃奶含不准用防腐劑水楊酸（istockphoto）

中心發言人說：「中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述預先包裝杏仁奶和核桃奶樣本作檢測，結果顯示兩個樣本分別含百萬分之一百四十八和百萬分之一百四十八點四的水楊酸。」食安亦指他們已知會涉事網上商店及經銷商上述違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3767 9648，查詢上述產品的回收事宜。

水楊酸可致中毒嘔吐皮膚炎 香港禁用於食物

杏仁奶、核桃奶含不准用防腐劑水楊酸（istockphoto）

根據食安中之的資料，水楊酸或會引致噁心、嘔吐和胃部不適。根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），水楊酸並非可用於食物中的准許防腐劑，違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

水楊酸可引起接觸性皮膚炎，它除了會在食物中見到外， 亦想會在護膚品、 藥物中見到這種物質。根據濟南市中心醫院的資料，若攝取過量的水楊酸可導致水楊酸中毒，可見噁心、嘔吐、腹痛、頭量、耳鳴、煩躁、精神錯亂等，但若是某些對水楊酸過敏的人而言，即使小劑量接觸也有可能對身體造成傷害，緊記要小心。

原粒杏仁、核桃也要小心黃麴毒素

原粒杏仁、核桃也要小心黃麴毒素（istockphoto）

別以為不食用副產品，只吃堅果類的原形食物就一定安全無事，堅果中其生相當容易出現黃麴毒素！黃麴毒素的生成與溫濕度和保存環境息息相關，毒素容易攻擊肝臟細胞，引起急性肝中毒甚至是肝癌。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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資料來源：食安中心/濟南市中心醫院