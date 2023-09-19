油甘魚寄生蟲多到似意粉！韓廚師指去蟲可吃？示範抽走40cm紅線蟲

油甘魚驚見超多條蟲！有網民於Facebook群組《太古社區關注組專線》發文，表示與丈夫前往某間燒肉放題餐廳用餐，並享用一碟西京油甘魚。惟過程中事主覺得有點腥，其丈夫亦懷疑食物有蟲，仔細一看裡面居然聚集了一大群寄生蟲！事主找到職員對質，職員卻表示「來貨問題，無法控制」。裡面的寄生蟲究竟是什麼蟲？誤食寄生蟲會有什麼食安風險嗎？



油甘魚驚現超多寄生蟲 網民：多到以為意粉

該Facebook帖文引來不少迴響，有人表示寄生蟲的量「多到以為意粉」，亦有人留言「條魚唔新鮮，但係啲蟲睇落就好新鮮」、「睇相都勁不安」、「好想嘔」。有一名網民表示在數個月前同樣享用了一樣的食物，也發現有蟲，職員也是以「來貨問題」打發該名網友，被一眾網民批評餐廳是「慣犯」。有不少網民留言指事主應該立即通報食環署跟進，亦有聲音質疑事主為何選擇付款，以「公審」了事。

韓國廚師示範挑蟲過程超噁心 最長1條40厘米

由於夏天的時候海水溫度上升，魚類會更容易惹到寄生蟲，而冬天的時候會相對較少寄生蟲，魚類油脂亦較多，會更適合享用。YouTube頻道Opaleye曾上傳一則有關油甘魚寄生蟲問題的影片，片段中由一名韓國專業的魚生廚師作介紹。

該名廚師表示，油甘魚在夏天的時候會充滿寄生蟲，片段中以肉眼很難發現魚體內有寄生蟲，但廚師在過程中亦能純熟的從孔洞中拉出了不少幼長的子宮線蟲（亦稱紅線蟲），最長的亦有差不多40厘米長。

去除受染部分可食用？ 食安建議冷凍方式殺死寄生蟲

該廚師亦提到，如果在油甘魚身上只發現少量蟲體，其實只要將受感染的部分切掉後，仍然可以進食其餘剩下的魚肉。食安中心則建議，透過冷凍方式，把供生吃的魚類在-20度或以下冷凍7天，或-35度的環境下冷凍約20小時，亦可以將於體內的寄生蟲殺死。

子宮線蟲本身無傳染性 惟其排泄物可致食物中毒

雖然子宮線蟲無毒，對人類沒有傳染性，本身並不會導致人類患上疾病，但由於魚肉上的寄生蟲洞通常都會充滿寄生蟲的排泄物，而人類若吸收了此等排泄物，則有機會出現腹瀉、胃痛或食物中毒的症狀。

食安中心亦提醒市民，購買魚類應該光顧持牌、可靠的店舖，亦應避免進食生或未熟的食物，以免從魚類中感染寄生蟲，或出現不適症狀。