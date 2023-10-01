有聽醫生話！膽固醇過高患者日吃半個牛油果　3個月後降回正常值

「膽固醇過高」對於許多人來說，一直是許多中年人的困擾。台灣腎臟科醫生江守山在年代MUCH台和壹綜合聯合製作的健康節目《健康好生活》中表示，自己就曾遇過一名48歲的病患，因為膽固醇過高而就醫。一經檢查發現總膽固醇260、低密度膽固醇180，不過在江守山的建議下，連續3個月維持「這樣吃」，沒想到原先壞的膽固醇竟降低為正常值，且不需要再接受治療。



江守山表示，一名48歲患者於就診時已達到使用膽固醇藥物的標準，除了總膽固醇260外，低密度膽固醇也達到180。他解釋，該名病患所檢查出俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇，其實並非這麼壞，其中僅有小而濃的膽固醇、氧化膽固醇容易引起心血管疾病，於是他便位患者再作進一步的檢查。

然而，遺憾的是，該名患者的低濃度膽固醇中，有很高的比例是小而濃的膽固醇，因此很容易會跑進血管內皮中，行程動脈粥狀硬化的狀況，屬於高風險的膽固醇型態。

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江守山指出，在經由思考過後，決定按照研究文獻的內容要求患者每天食用「半顆牛油果（酪梨）」，而交替的另一天則食用「5顆開心果」。而在該名患者連續服用3個月進行回診時，小而濃的膽固醇已降為正常值，雖然LDL（低密度脂蛋白膽固醇）仍舊有150，但已經不需要再進行治療，「因為他真正壞的部分已經解決了」。

江守山也進一步解釋，牛油果會有如此神奇的功效，除了礦物質、維他命外，還有單元不飽和的高含量脂肪酸Omega-9，能降三高、抗發炎，可以說是整顆都是寶的水果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：香菜怎麼挑才新鮮？買回家要放冰箱嗎？專家教1招保存方式，放1個月依舊翠綠清香】

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