入廚貼士｜菜煮太鹹怎麼辦？料理達人：日常1飲品再加上耐煮食物

煮菜時該如何調整口味鹹淡可是一門大學問，許多人都會遇到菜煮太鹹，卻不知道該如何補救的困擾。



就有廚藝達人分享有效降低鹹度的方法，簡單就能解決問題，還能讓料理更增添風味。

菜煮太鹹怎麼辦？（按圖看清👇👇👇）

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台灣一名網友在Facebook社團「家常菜」發文表示，為了上班帶便當，自己炒了一鍋五花肉，裡頭加了辣椒、薑片、蒜頭和醃瓜，結果被同事們說太鹹了，因此上網請益「要怎麼把它稀釋才不會死鹹呢？」

避免死鹹方法 最普遍加冰糖或水

問題一出，網友們紛紛給出建議，最普遍的是加水或加冰糖，「把醃瓜挑一些起來，加水再加些糖滾過」、「把一半湯汁倒出，加一點水稀釋，然後冰糖調味減低鹹度」、「湯汁一半不要，再加些冰糖，水重新調味」、「把料撈起，湯汁重新調整加開水，酒，冰糖滾煮好再將料放入，會死鹹應是醃瓜加太多，撈些起來」、「加點冰糖、水下去熬煮一下，就應該不會那麼鹹」。

加入3食材 急救過鹹菜式

也有料理達人提供不同的補救方法，「原味可口可樂1大瓶就直接下去了，再加上比較耐煮的麵輪、蛋、蒟蒻等」、「再加白蘿蔔及紅蘿蔔或薯仔，切大塊一起滷，或加麵輪，豆乾，麵筋，油豆腐，滷蛋都能中和吸掉太鹹味，淡化味道很有效」、「放一些豆乾、豆包、油豆腐，這些豆製品東西特別吸鹹分」、「放豆腐或者薯仔下去」、「我會把它當底，再滷其它需要吸味道的下去，好比白蘿蔔」，其中蘿蔔、薯仔和豆乾等，都是許多人提到能稀釋鹽分的好食材。

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此外，還有不少人整理出料理醃瓜的注意事項，「以後醃瓜切好再洗，煮的時候不要加鹽，醬料之類就不會太鹹」、「醃瓜本身就很鹹了，煮前先泡水稀釋鹽分」、「以前客家人的便當一定有醃瓜，夠鹹才能配兩碗飯，我喜慣剁碎＋豬絞肉，微醬油微糖，少許米酒去腥，用蒸的才好吃，不會太鹹」、「你把醃瓜當成鹽來用就好啦！炒糖色，不要放醬油，醃瓜要適量，不然就是要泡鹽水吐鹼出來，要煮之前再試醃瓜的鹹度」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：菜煮太鹹怎麼辦？別再只會加水、加冰糖！內行人放1物入鍋，完美補救還能增添風味】

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