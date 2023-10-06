行街市｜楊屋道街市揀肥美花蟹4招！元貝$40斤 蟹$25隻 蠔$50桶

要買靚海鮮，總是離不開荃灣楊屋道街市及大埔街市，因為這兩個街市的海鮮選擇特別多，而荃灣楊屋道更有香港築地之稱，要買優質靚海鮮，不少人甚至由香港島遠道而來。

攝影：黃偉麟



要買靚海鮮，總是離不開荃灣楊屋道街市及大埔街市。（攝影：黃偉麟）

荃灣楊屋道更有香港築地之稱（攝影：黃偉麟）

日本元貝$40/斤 台山蠔$100/2桶

休漁期結束後，荃灣楊屋道街市繼續充斥著平價冰鮮魚，紅衫魚及青根魚$20份隨處可見，另外，黃花魚也是$30/2條，奄仔蟹$100/4隻，價格的確較休漁期前便宜，而且選擇也多了。當中，日本元貝受到核污水問題影響，其價格也有跌，上年這個時候需要$60/斤，現在不用$40/斤。台山蠔同樣可以用抵食來形容，最便宜$100/2桶。另外，冰鮮的馬友魚$50/2條，養殖活黃立鯧$40條。

海中蝦價錢回升，前陣子海中蝦最便宜只需$60斤，可是，今天的小型海中蝦，最便宜也要$88斤，反之，花蟹的價錢有所回落。檔主稱，休漁期後並非花蟹最肥美的時候，反而休漁期後一個月，才是花蟹最當造肥美的時候。所以休漁期後應該先食蝦，之後才食蟹。

按下圖看荃灣楊屋道街市有哪些海鮮：

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中秋後紅花蟹當造肥美價錢相宜

今天專程找來海鮮檔負責人朗哥，請教怎樣揀當造紅花蟹。朗哥指，中秋後紅花蟹最當造肥美，只要懂得挑選，不難買到實肉花蟹。要踢走無肉水蟹，就要注意4點，首先就是蟹身要夠重砰，如果是實肉貨，蟹一定會比較重身。第二，就是要輕按蟹肚的左右兩方，是否結實有彈力。第三，就是要留意蟹鉗的位置，是否看到蟹肉的纖維組織。最後，就是留意蟹腳是飽滿，有沒有出現慢爪的情況。

另外，朗哥指用作潮式凍蟹，理應越大隻越好，因為吃起來啖啖肉，但是大紅花蟹價錢較貴，動輒就上千元一隻，並不是人人也能負擔。相反，他較建議進食12両至1斤的紅花蟹，無他的，只是勝價比更高，這種中型呎寸的紅花蟹，價錢約$200至$280斤，較大紅花蟹便宜上一半，但肉質不會少一半，鮮甜度也不輸太遠。但是，挑選12両以下的紅花蟹，就會殼多於肉，用來做潮式凍蟹並不化算。

按下圖看當造肥美紅花蟹：

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海鮮檔負責人：推薦三種當造蟹

朗哥指人人只識食花蟹，但這個季節有一種蟹比花蟹更優勝，就是本灣的海石蟹。海石蟹每年只在中秋後最肥美，休漁期後個頭還太小，但來到中秋後，這種海石蟹便長至最合適的呎寸。由於其活動性較高，所以蟹肉較花蟹更結實鮮甜，而且不如花蟹般，一年四季也有供應，海石蟹每年只有中秋後最當造。

另外，朗哥也指藍花蟹也是不錯的取替品，藍花蟹的價格較紅花蟹便宜，而且有公母之分，藍花蟹公是吃牠的肉，藍花蟹母是吃牠的膏。藍花蟹的品種很少有1斤以上，如果遇到大型藍花蟹，就絕對不能錯過。

最後，朗哥推薦重皮蟹，他指重皮蟹也是合時海鮮，朗哥指重皮蟹是剛剛長成的青蟹，正是換殼季節，因為新殼未硬，還藏在舊殼下面，故名重皮之稱。青蟹在重皮的時候，剛好還未抱卵，精華就全部集中到了軟殼下的膏內，而且蟹膏有點像大閘蟹，是流質並不會太硬，食起來香甜軟滑。

按下圖看負責人推薦其他當造蟹：

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以上價格日期：2023年9月28日14:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

