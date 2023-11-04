腎病飲食｜腎病男亂喝蔬菜汁以為有益　忽略1種點易致腎臟惡化

精力湯、綠拿鐵是許多人養生的第一首選，但並不是人人都適合，營養師表示，患有腎病或血糖問題的人，喝了蔬菜汁後，血糖控制反而更不理想，因為高達70%都是水果。



蔬菜汁70%是水果

台灣營養師曾依田在Facebook專頁《營養食事Ms.E10-營養師依田》發文指出，一位個案提到自己腎臟不好想喝蔬菜汁調養，但根據近期的血檢報告，發現個案其實血糖&三酸甘油酯（triglyceride，TG）控制不佳，進一步關切後，發現患者喝的「蔬菜汁」，包含蘋果、鳳梨、檸檬、香蕉、芹菜等，70%都是水果，曾依田強調，這類患者應注意的反而是日常飲食「糖」與「醣」的攝取。

三高加重腎臟惡化

另外，曾依田提醒，三高會加重腎臟惡化，有些人認為腎臟不好，只要少吃肉、少吃菜就好，卻忘了血糖、血壓、血脂控制不好也會加重腎臟惡化，建議腎友們切勿自行調整飲食，若有疑問務必先詢問考試合格的營養師，「不是甚麼麼健管師，也不是營養顧問、營養教練、營養專家」。

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