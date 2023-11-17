腎衰竭｜高糖高油可慢性損害腎臟　鍋貼、水餃5大包餡食品應少吃

鍋貼、水餃烹煮方便也快速，不過太常吃竟然會傷腎，醫生提醒5大「包餡食物」會大幅影響腎功能，腎友必須少吃，以免造成慢性腎衰竭，嚴重只能終身洗腎。



腎臟科醫生洪永祥在Facebook指出，在台灣，造成慢性腎衰竭的常見原因還是高血壓、糖尿病、高血脂等代謝症候群，除了這些相關疾病會破壞腎臟外，高油、高鹽、高糖、高熱量的食物往往也是傷腎大魔王。

洪永祥點名慢性腎衰竭「5大傷腎高熱量包餡食物」排行榜：

第五名：胡椒餅／1顆約350卡

第四名：鮮肉大餛飩湯／8顆約400卡

第三名：水餃／10顆約500卡

第二名：小籠包／8顆約520卡

第一名：鍋貼／10顆約750卡



洪永祥說明，澱粉是高熱量，五花肉也是高熱量，當澱粉緊包着五花肉，會使油脂一點都不漏掉被完全吃進肚，「超級傷腎！」他也說，在門診經常遇到腎友不小心吃到上述5種包餡食物，使腎友腎功能大幅往下掉。建議有腎臟疾病的民眾，還是少碰為妙。

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