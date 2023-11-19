烚菜｜番薯葉纖維比菠菜多1倍！16種蔬菜4種醬料營養成份大比拼

許多人為了方便都喜歡燙個青菜簡單吃，但大家知道要如何選擇青菜才可以攝取到足量的膳食纖維嗎？對此，來自台灣的營養師高敏敏表示，番薯葉（地瓜葉）膳食纖維的含量比菠1菜還高！



高敏敏營養師在Facebook發文表示，大家都知道吃青菜有多重要，但普遍外食的蔬菜份量都不夠，要不然就是太吸油，為此，也為大家整理了以下「燙青菜營養圖鑑」給大家參考：

相關文章：預防便秘｜蔬菜口感粗≠纖維多 醫生解攝取纖維6迷思菜煮過更好？

+ 16

韭菜豆芽 44kcal / 膳食纖維2.3g / 鉀250mg

黃豆芽 34kcal / 膳食纖維2.7g / 鉀296mg

豌豆苗 31kcal / 膳食纖維2.3g / 鉀363mg

番薯葉（地瓜葉） 28kcal / 膳食纖維3.3 g / 鉀401mg

菠菜 24kcal / 膳食纖維3.2g / 鉀510mg

龍鬚菜 24kcal / 膳食纖維2.3g / 鉀220mg

椰菜花（花椰菜） 23kcal / 膳食纖維2g / 鉀266mg

椰菜（高麗菜） 23kcal / 膳食纖維1.1g / 鉀187mg

通菜（空心菜） 22kcal / 膳食纖維2.9g / 鉀84mg

紅菜頭（紅鳳菜） 22kcal / 膳食纖維2.6g / 鉀312mg

西生菜（不結球萵苣） 17kcal / 膳食纖維1.5g / 鉀158mg

生菜（福山萵苣） 13kcal / 膳食纖維1.4g / 鉀248mg

菜心（油菜） 12kcal / 膳食纖維1.6g / 鉀220mg

小白菜 10kcal / 膳食纖維1.3g / 鉀109mg

小棠菜（青江菜） 10kcal / 膳食纖維1.1g / 鉀114 mg

麻油（香油） 132kcal

肉燥 60kcal

醬油膏 15kcal

辣椒醬 12kcal



*以上青菜為100克之數值（燙完大約是半碗的量），醬料為15克之數值（約一湯匙）



（Facebook / @高敏敏 營養師）

根據2020年台灣衛福部公告中新增了「膳食纖維參考攝取量」，19歲以上的成人每日膳食纖維建議攝取量大約落在20-38g，依照年齡、性別、活動量、總熱量攝取而有不同，建議攝取量為25-30克/天，而大多天然的蔬果中，都富含膳食纖維，可以幫助腸道健康、增加免疫力，但是營養調查顯示9成以上台灣人膳食纖維攝取不足，就算每天按時排便也不一定沒有宿便問，對此，高敏敏更強調，有排便並不等於沒宿便，只能說可能沒便秘，但還是會有很多意想不到的「渣」吸附在腸壁內。

人體的免疫系統70％都分佈在腸道中，高敏敏指出，腸道又有「第二大腦」的稱號是因為腸胃跟大腦其實是會互相影響的，如果想改善腸胃健康，只補充益生菌還不夠，還要多吃讓益生菌生長的益生質，而膳食纖維就可以幫助體內益生菌生長，所以腸胃健康，當然就會讓心情放鬆，也讓身體更健康。

最後，高敏敏提醒，除了多吃膳食纖維，保持排便順暢外，良好的睡眠作息、適當的運動量也都是讓腸道健康的生活習慣，吃外食的同時也別忘了照顧身體，每天來一排燙青菜就可以身體健康囉！

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

蔬菜陷阱｜蓮藕茶促代謝1周反胖2公斤！9種以為蔬菜小心愈食愈肥

+ 5

番薯｜紫、黃、紅3色番薯營養不同 紫心防便秘降血壓吃哪種？

+ 10

延伸閱讀：

多吃菜不只幫助排便！營養師曝青菜「3大營養素」對身體好處多多

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」