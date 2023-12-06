減肥吃麵｜湯麵、撈麵相差100卡！加1配菜助吸油 營養師推介5款麵

減重可以吃麵嗎？多數減重者視澱粉為大敵，不過只要挑對其實也可以吃。營養師指出，撈麵（撈麵）和湯麵的熱量相差100大卡以上，除了選擇湯麵，還可以加海帶幫助油脂代謝。



減重的時候可以吃甚麼麵呢？來自台灣的營養師劉怡里表示，減重的人要選擇吃「湯麵」，撈麵和湯麵的重點差別在油脂的部分；因為湯麵所有的油都在湯頭裏面，如果減重的時候點了湯麵，記得湯喝一兩口就好，別全部喝完。

撈麵因為所有的油都在麵體裏，沒辦法避開，且撈麵和湯麵的熱量相差100大卡以上，因此，減重的時候最好是選擇湯麵。劉怡里也提醒，吃麵時可以點一盤海帶來配，因為海帶是高碘高纖食材，可以幫助油脂代謝。

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同樣來自台灣的營養師廖欣儀曾指出，想維持身材的朋友，吃麵時最好選擇非油炸麵，例如意大利麵、蕎麥麵、全麥麵等，會比白麵條好，另外，米粉、冬粉也是不錯的選擇。如果想吃泡麵，可以選擇非油炸的麵體；吃意大利麵建議選擇清炒類，例如蒜香口味，避免奶油醬類如白醬、青醬等，熱量會比較低。

廖欣儀特別提醒，吃麵不能只是吃麵吃到飽，還要搭配適量蔬菜，選擇低脂少油的豆、魚、蛋、肉類也是重點。

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