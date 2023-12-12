老是易撞瘀、斷指甲？吃對食物改善9種毛病　易生痱滋該多吃瘦肉

現代人生活壓力大、作息不正常，常見失眠、牙齦出血、嘴破、乾眼症等毛病，這些身體小狀況雖然可尋求藥物改善，但其實更可能是身體缺乏某些營養素所致。與其狂吃止痛藥、擦藥膏、點藥水緩解，不如跟着營養師對症補營養，或許就能有效解決身體小病不斷的問題。



來自台灣的營養師高敏敏說，日常中常見一些身體小狀況，與其尋求藥物改善，健康的飲食＋良好作息才是讓身體健康的王道。她提出9大常見的身體小毛病，以及對應可改善的營養素與食物，讓我們一起吃出健康，遠離藥罐！

吃對食物，是對各種身體毛病最好的回應！（按圖了解）

+ 21

1. 皮膚紅點、易瘀青：石榴、草莓、百香果

身體缺乏維他命C時，會讓血管壁脆弱，因此有碰撞時，比較容易顯現在皮膚上。

2. 易失眠、淺眠：牛奶、黑芝麻、蔬菜

鈣、鎂、色胺酸等營養素，可以幫助放鬆肌肉、降低皮質醇、提升褪黑激素；除此之外，也要少喝咖啡、濃茶等含有咖啡因的飲料，並盡量保持正常作息，不要熬夜。

3. 牙齦易出血：石榴、奇異果、納豆、深綠色蔬菜

維他命C長期攝取不足，可能會導致膠原蛋白缺乏，使得原本具有膠原蛋白的組織崩散，因此出現牙齦萎縮、流血的症狀。而缺乏微生素K，會導致凝血功能降低，讓牙齦出血症狀更不易痊癒。

4. 容易生痱滋（嘴破）：蠔、瘦肉、豬血

維他命B雜、鐵質、鋅都有助於修復口腔黏膜，尤其鐵質、鋅可加快傷口癒合，配合充足的睡眠，可以恢復得更快。高敏敏也提醒，生痱滋時要避免吃刺激性的酸、辣、酒精等食物，才能不讓症狀加劇。

相關文章：預防便秘｜蔬菜口感粗≠纖維多 醫生解攝取纖維6迷思菜煮過更好？

+ 16

5. 指甲容易斷裂：三文魚、牛奶、雞蛋

指甲是一種角蛋白，由各種胺基酸合成而來，因此人體缺乏蛋白質時，指甲就容易斷裂，而且連頭髮也會變得稀疏易斷、皮膚粗糙等。另外，缺乏鈣質有可能會導致指甲有白色橫條紋，因此適當補充營養，可以維持指甲健康生長。

6. 易落枕、肩頸痠痛：魚油、小魚乾、堅果

補充鈣、鎂有助於肌肉和神經正常運作，鈣也能預防骨質流失；而魚油的omega-3脂肪酸，有抗發炎效果，可以舒緩肌肉，減少痠痛感。

7. 夜盲症、乾眼症：菠菜、橘紅蔬菜、深海魚、莓果

菠菜含有大量的營養元素，包括維他命K和A，以及錳、葉酸、鎂、鐵、銅、維他命B2、維他命B6、維他命E、鈣、鉀和維他命C等，其中維他命A可讓眼睛的感光細胞正常運作，預防夜盲症、眼睛乾澀。 深海魚所含的Omega-3則可預防乾澀，降低罹患眼睛疾病的機率。另外花青素可保護眼睛不受自由基損傷，維持夜間視力，在紅心番薯、南瓜、胡蘿蔔、木瓜等橘紅色蔬果，以及莓果中都能吃到。

8. 易感冒：各色蔬果、瘦肉、蛤蜊

製造免疫細胞需要蛋白質參與，可選擇優質蛋白質如：豆類、魚肉。而鋅有助於生長發育、維持免疫系統，不同顏色的蔬果有不同的植化素功效，都能有效抗發炎抗老化。

9. 頭暈、疲倦、貧血：鴨血、豬肝、文蛤、紅莧菜

鐵質是血紅素的成分之一，可幫助紅血球運送氧氣至全身器官，如果紅血球缺鐵導致功能受影響，就會有頭暈、「虛累累」的情況。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

降血壓｜6種飲品有益心臟健康 番茄汁要無鹽 一蔬果未熟的更好

+ 15

減食欲｜寒冷易有肚餓錯覺！6種食物燃脂增飽足感黑咖啡幾時喝好?

+ 18

延伸閱讀：

秋冬進補乾癬病友要忌口！中醫師提醒這個絕對不能沾

不是手搖飲！40歲業務經理愛喝「1健康飲品」，嚴重脂肪肝變肝癌…醫曝「恐怖成分」直搖頭

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」