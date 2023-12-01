行街市｜大成街市海鮮全港最平/西澳龍蝦$138隻/騸牯潮汕牛大不同

大成街市今次已是第二次介紹了，上次已經見識到大成街市的超值海鮮，為何短時間內再次到訪？主要跟熟食中心有關，不少網友說大成街市熟食中心的加工費超值，所以特意來試試。

攝影：曾雁翔



其實要前往大成街市並不方便，由黃大仙站C2出口，都要步行接近10分鐘才到達。（攝影：曾雁翔）

大成街市依然不乏支持者，不少人由甚至由外區前來，都是為了前來買海鮮。（攝影：曾雁翔）

大成街市海鮮種類多 價錢平絕九龍

其實要前往大成街市並不方便，由黃大仙站C2出口，都要步行接近10分鐘才到達，而且要穿過很多屋宛。可是，大成街市依然不乏支持者，不少人由甚至由外區前來，都是為了前來買海鮮。

今天大成街市的海鮮種類雖然不及上一次多，但價錢繼續便宜。秋冬期間都是蟹的當造期，所以無論奄仔蟹、三點蟹、白蟹、藍花蟹及紅花蟹，也隨處可見。今天有兩種蟹特別便宜，個頭不小的白蟹只需$76/斤，大三點蟹$68/斤，大藍花蟹$108/斤，而較矜貴的大紅花蟹，今天也只需$168/斤，這個價錢在其他街市是買不到。

白蟹只需$76/斤，大三點蟹$68/斤，大藍花蟹$108/斤。（攝影：曾雁翔）

活西澳龍蝦破底價 大蟶子$30/6隻

來大成街市之前，已經定下了目標，就是今天要買蟹及龍蝦，今天走了幾個圈後，原本先入手白蟹，可是檔主推薦更便宜的三點蟹，他說今天的三點蟹實肉，較白蟹更抵食，於是買了2隻盛惠$65。及後再出手西澳龍蝦，之前在楊屋道街市，最便宜的時候也要$150/隻或$280/2隻，但這裡是$138/隻或$250/2隻，真的不能不出手了，老闆還替我挑選了最大隻的，以$138這個價位來說，絕對是超值實惠。

今天打算買三種海鮮上去加工，在猶疑買蝦還是貝類較好，大成街市很多剛死去的蝦，價格非常便宜，有一份剛死的花竹蝦$150/18隻，色澤上也非常新鮮，正當猶疑之濟，已經版其他客人買了。便改向貝類出手，這裡的蜆類或北寄貝並不是特別便宜，鮑魚$40/5隻，扇貝$40/斤，價格與其他街市也接近，並非特別吸引。最後，來到一檔出售蟶子的海鮮檔，大蟶子$30/6支，之前在大埔街市購買，這個尺寸最便宜也需要$90/10支，所以還是出手蟶子吧，2份盛惠$60/12支。

按下圖看大成街市有哪些海鮮：

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騸牯牛負責人：潮汕牛是吃母牛 騸牯牛是吃公牛

逛完海鮮之後，還有些少時間，專程來找騸牯牛專門店。這間楓牛肉原來大有名氣，負責人原先與朋友合資連鎖式騸牯牛專門店，但負責人阿楓最近退出，並在大成街市另起爐灶。阿楓指，近期港人最愛前往深圳吃潮汕牛，雖然潮汕牛的味道不錯。但騸牯牛的要求更嚴格，騸牯牛是指來自山東經過閹割的公牛，一般約1歲便進行閹割，所以油花會更多，肉質會更甜，所以價錢亦會較高，他們所售的是$360/磅。

阿楓指國內現時也有一套衛生標準，所以在國內吃潮汕牛，理論上也安全的。而他再指出，現在香港人較喜歡的安格斯肥牛，價錢當然較騸牯牛便宜一半，但安格斯肥牛是經過急凍，此舉會令肉積變腍，而且在解凍時會流失大量血水，牛肉的味道會變淡，所以口感及味道無法與騸牯牛相比。

按下圖看大成街市騸牯牛：

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大成街市熟食中心 加工費只需幾十元

來大成街市之前，已經鎖定了目前，就是找老字號的全記加工海鮮。此店得到不少網民推介，每一個菜式加工費$70/斤，而且斤數愈多收費愈平，四斤以上只需$50/斤。負責人說，他們在這裡經營了數十載，由未重建前的小店，到大成街市落成後的熟食中心，至今已經44個年頭，老闆指不敢說是最便宜，但起碼價錢對得住質素。

今次3個海鮮，蟶子豉椒炒，三點蟹薑蔥炒，西澳龍蝦上海伊麵底，加工費$210，伊麵底多加$40，海鮮的費用$260，加工費$250，加起來只需$510元左右，便可以享用豐盛的海鮮餐，真的物超所值。另外，負責人推介我們吃一個炸豬扒，是他們的招牌小食，還有一個韭菜豬紅大腸，這些港式小食現時買少見少，真的讓人重拾兒時的味道，在這個熟食中心加工海鮮，真的價廉物美，值得推薦給大家。

按下圖看大成街市熟食中心海鮮加工：

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以上價格日期：2023年11月28日03:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

