苦瓜營養｜6大功效穩定血糖又抗癌 維他命C豐富助調節免疫功能
撰文：中天新聞網
出版：更新：
苦瓜是生活中很常見的食物，雖然許多人可能都會畏懼，但營養滿分的苦瓜卻能烹調出許多美味的佳餚，營養師表示，苦瓜不僅可以幫助控制血糖，還可以預防癌症發生。
台灣營養師王證瑋在Facebook發文表示，苦瓜是我們很常見的食物，雖然許多小朋友、甚至是大朋友可能會畏懼，但營養滿分的苦瓜卻能烹調出許多美味的佳餚，且苦瓜中含有豐富的營養素及植化素，對於我們身體保健是有很大的益處。
為此，王證瑋也整理了以下「超強6功效」給大家參考：
1. 控制血糖：
研究發現，苦瓜中的苦瓜素類似胰島素的作用，可以幫助人體穩定血糖及預防糖尿病發生。
相關文章：【入廚貼士】苦瓜去苦簡單3步驟 爽脆回甘最重要呢步！👇👇👇
+12
2. 體重管理：
苦瓜中含有苦瓜胜肽，可降低腸道中澱粉酵素活性，減少飲食中過多澱粉的吸收，藉此來幫助體重管理的執行。
3. 降低膽固醇：
於相關研究發現，苦瓜可調節人體膽固醇，幫助膽固醇正常代謝。
4. 預防癌症：
苦瓜中還有高量的活性蛋白及維他命C，具有抗癌功效，並可減少體內自由基，降低癌細胞生成；同時可以強化肝臟機能，促進肝細胞健康，降低肝病的發生率。
▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清👇👇👇）
+8
相關文章：苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味
5. 維持腸道健康：
苦瓜含有豐富的膳食纖維，可以幫助腸胃蠕動及排便正常，維持腸道機能及健康。
6. 調節免疫力：
苦瓜含有營養素「奎寧」，且維他命C豐富，可以幫助調節免疫功能，對抗外來病菌，亦可以促進膠原蛋白合成及幫助傷口癒合。
煮苦瓜貼士｜降血脂血糖卻嫌苦？網友分享加1物鹹香味甘入口即化降血糖飲食｜苦瓜降葡萄糖吸收 功效媲美藥物？醫生這樣說...厭惡食物｜芫荽苦瓜5大挑食食物好處多 如何取代它又保營養均衡?食物有毒｜香蕉黑斑即染菌？營養師破7食物迷思竹筍有毒1情況勿吃白蘿蔔湯有苦味 網友教加1物順滑增甜！4原因蘿蔔苦澀削皮冇用？去水腫食物｜菠菜/奇異果/咖啡10大消水腫食物 3招即知是否水腫天天吃魚降死亡風險10％、男性減肝病致命率37% 1煮法反增死亡率
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」