苦瓜營養｜6大功效穩定血糖又抗癌　維他命C豐富助調節免疫功能

苦瓜是生活中很常見的食物，雖然許多人可能都會畏懼，但營養滿分的苦瓜卻能烹調出許多美味的佳餚，營養師表示，苦瓜不僅可以幫助控制血糖，還可以預防癌症發生。



台灣營養師王證瑋在Facebook發文表示，苦瓜是我們很常見的食物，雖然許多小朋友、甚至是大朋友可能會畏懼，但營養滿分的苦瓜卻能烹調出許多美味的佳餚，且苦瓜中含有豐富的營養素及植化素，對於我們身體保健是有很大的益處。

為此，王證瑋也整理了以下「超強6功效」給大家參考：

1. 控制血糖：

研究發現，苦瓜中的苦瓜素類似胰島素的作用，可以幫助人體穩定血糖及預防糖尿病發生。

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2. 體重管理：

苦瓜中含有苦瓜胜肽，可降低腸道中澱粉酵素活性，減少飲食中過多澱粉的吸收，藉此來幫助體重管理的執行。

3. 降低膽固醇：

於相關研究發現，苦瓜可調節人體膽固醇，幫助膽固醇正常代謝。

4. 預防癌症：

苦瓜中還有高量的活性蛋白及維他命C，具有抗癌功效，並可減少體內自由基，降低癌細胞生成；同時可以強化肝臟機能，促進肝細胞健康，降低肝病的發生率。

▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清👇👇👇）

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5. 維持腸道健康：

苦瓜含有豐富的膳食纖維，可以幫助腸胃蠕動及排便正常，維持腸道機能及健康。

6. 調節免疫力：

苦瓜含有營養素「奎寧」，且維他命C豐富，可以幫助調節免疫功能，對抗外來病菌，亦可以促進膠原蛋白合成及幫助傷口癒合。

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