保暖食物｜網友熱議8大暖身食物助抵禦寒冬　第1名更有效降膽固醇

每年一到寒冷的冬季時，各式鍋物店家總是大排長龍，許多民眾都想喝上1碗熱呼呼的湯品，不過，其實冬季想要讓身體暖和起來並非只有吃鍋可以做到，有許多暖身食物也相當值得一試，因此我們就針對「暖身食材」相關話題進行觀測，一起看看寒冬裡可以吃什麼暖身！



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「暖身食材」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的冬季暖身食材排行。

網友熱議TOP8冬季暖身食材網路聲量排行（按圖👇👇👇）

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堅果富含好油可提升禦寒能力！公開8大必知冬季暖身食物

觀察近1年內網友針對「暖身食材」相關話題的討論，發現「堅果」受到最多網友議論。營養師呼籲，在寒冷的天氣裡，除了做好保暖工作外，也能夠透過食補來抵禦寒風的侵襲，並指出食補的其中1項重點為「多吃好油」，營養師補充道「油脂可以幫助身體提升禦寒的能力」，指出「堅果」內因含有豐富的「植物性Omega3『α-亞麻酸（ALA）』」，可以有效「降低膽固醇」，幫助心血管之外，還能夠暖身禦寒。

而「牛肉」則同樣是網友大推的暖身食材，有營養師就推薦「牛肉綜合蔬菜湯」給冬天想吃肉喝湯又擔心熱量油脂太多的族群，提到該料理能「補充元氣又可以增加體內植化素的含量、抗氧化降低發炎、預防心血管疾病」，並指出牛肉為「豐富的蛋白質來源」，能夠「快速補充鐵質和維生素」，同時也建議民眾可以選擇「瘦肉多油花少」的部位，就能夠吃得美味又營養。

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不只要穿得暖！吃番茄等暖身食材也能活化身體機能

此外，「番茄」也是相當適合冬天食用的食材，中醫專家指出，若將番茄製成果乾食用，能夠幫助人體暖身、補血與促進血液循環，且番茄當中含有多種抗氧化物，還能夠達到抗氧化、抗發炎的效果，是相當適合冬季食用的暖身食材。

每到冬季便是感冒、心血管疾病好發的時候，在寒冷的天裡除了要穿得保暖外，在食材的挑選上也能夠多選擇排行中的暖身食材，幫助人體抵禦寒冬帶來的傷害，也活化身體機能！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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