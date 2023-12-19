蔥營養｜有效抑制口腔癌食道癌胃癌？蔥6大好處降膽固醇改善疲勞

台灣一名50幾歲工廠老闆，由於工作原因經常需要喝酒，因而罹患食道癌，不料化療中腎臟受損，醫生建議除了戒酒外，可以多吃「蔥」，至今他第二期食道癌未再復發。



台灣腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中分享，一名50幾歲的工廠老闆，時常需要喝酒應酬，但一喝臉就會紅，代表他的基因並不適合喝酒，果然在50幾歲時確診食道癌，沒想到在治療過程中腎臟連帶受損，該病患立馬到腎臟科就診。

蔥營養成分（按圖👇👇👇）

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江守山請病患務必戒酒，接著指出若要阻止癌症再復發，就要多吃一些防癌食物，由於病患的飲食型態較中式，無法適應地中海飲食，不過蔥可以接受，於是他建議患者2天煮1盤蔥花蛋食用。如今過了近7年時間，該患者第二期食道癌未再復發，除了最主要的原因戒酒之外，蔥也被證實可以抑制口腔癌、食道癌與胃癌。

江守山舉出蔥富含的營養成分：

1. 硫化物：

抑制腸胃道細菌將硝酸鹽轉變為亞硝酸鹽，阻斷致癌過程。

2. 蘋果酸：

促進能量製造、增進體能耐力，改善運動表現。

3. β-胡蘿蔔素：

可使黏膜強嫩、降低膽固醇、預防心臟病及癌症。

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4. 維他命B雜：

保持神經機能正常，緩治焦慮、疲乏、健忘和失眠，協助蛋白質、脂肪與醣類代謝。

5. 硒：

構成人體穀胱甘肽，調控細胞免疫機能，協助人體排除毒素。另外，在中國啟東地方的研究，發現硒含量夠的人也比較不容易得到癌症。

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綜合蔥的營養成分，江守山表示，蔥對人體好處多多，不僅可以降低膽固醇，還有改善疲勞、提升免疫力、抗氧化、延緩衰老、預防便秘等正面影響。

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