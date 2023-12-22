寒冷冬至｜天寒地凍易長感冒併發肺炎　中醫教4種保暖茶飲助禦寒

寒冷冬至｜「冬至」市區氣溫急降，註冊中醫梁楚凝指，天寒地凍是長者容易感冒，建議冬季長者應該「早睡晚起」，等到太陽升起後再起床。這樣可以保護人體的陽氣，維持身體的溫暖。同時應遠離寒冷的地方，多穿衣物以防感受風寒，又推介4種保暖茶飲助禦寒。



冬天要好好保護頭部和下肢，這樣對預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。（梁鵬威攝）

長者注意保暖 預防感冒併發肺炎

註冊中醫梁楚凝指，冬天要好好保護頭部和下肢，這樣對預防呼吸道感染和促進整體健康很重要。因為頭部是「諸陽之會」，也就是陽氣的聚集之處，手足三陽經也會通過頭部。因此，保護頭頸部的血液循環，可以幫助調節陽氣的流動，維持身體的平衡。

另外，除了暖養之外，也要注意養生方面的問題，冬季飲食忌寒涼生冷，應避免飲用冷飲、涼茶，及食用寒涼食物，如西瓜、雪糕、魚生等。大家可多吃黑色食物補腎防寒，也可多吃茨實、淮山、黑豆、黑芝麻等食物健脾補腎。另外，今次梁醫師會推介4種保暖養生茶飲，讓大家在嚴寒的天氣下，不單止可以保暖，更可以達到養生的效果。

保暖養生4大茶飲

紅棗被歸類為補氣類藥材，冬天能夠補脾胃，有補氣養血作用。（網上圖片）

【1】紅棗杞子茶

紅棗被歸類為補氣類藥材，紅棗茶能夠補脾胃，有補氣養血作用，而紅棗的糖分及熱量不低，適合在冬天補充能量。紅棗含有的山楂酸、黃酮類及多醣類，這些都是身體不可或缺的抗氧化物，能幫助身體清除過多的自由基，防止細胞過度氧化，達到抗癌的效果。而杞子有促進血液循環的作用，在冬季有保暖的功效。

材料：

紅棗：10粒

杞子：15克

熱水：1公升



製作方法：熱水煲10分鐘至紅棗及杞子出味，放涼即可飲用，喜歡的話也可以加入桂圓可添加風味。



糯米有補中益氣，補虛補血的作用，可以暖中驅寒。（網上圖片）

【2】糯米红茶

糯米有補中益氣，補虛補血的作用，可以暖中驅寒，以及緩解脾胃虛寒的作用。冬季飲用紅茶可以增強陽氣，生熱暖腹的茶葉，因為紅茶中的蛋白質和糖分能夠增強人體的抗寒能力，在冬季佳節，長者容易吃多了，此茶飲有助消化及去除油脂的作用。

材料：

糯米：50克

紅茶：5克

熱水：500毫升



製作方法：將糯米洗淨放入鍋中，加入適量清水煮。在煮好的糯米中加入紅茶，即可飲用。



核桃有補腎固精及補血養氣功效，在冬季有進補暖身的作用。（網上圖片）

【3】核桃綠茶

核桃有補腎固精及補血養氣功效，在冬季有進補暖身的作用。核桃含有精胺酸，減少患心臟病的風險，也可協助舒張血管，有助降低血壓，同時可改善胰島素的敏感性，可以用來治療糖尿病。綠茶含豐富的兒茶素有防癌、護心、降膽固醇等潛在益處。

材料：

核桃仁：50克

綠茶：5克

熱水：500毫升



製作方法：核桃仁以及綠茶還混合在一起用開水沖泡，大約煲5分鐘之後就可以飲用了。



香蕉蜂蜜茶在冬季可為身體提供足夠的能量以作保暖。（網上圖片）

【4】香蕉蜂蜜茶

此茶飲適合一些乾燥或者是便秘的患者，香蕉是高熱量及高糖分的食物，在冬季可為身體提供足夠的能量以作保暖，有β胡蘿蔔素及維他命C及E，有抗氧化作用，可抑制癌細胞產生，蜂蜜有滋潤的功能，能滑潤腸管幫助排便，同時能夠滋潤冬天乾燥的天氣。此茶飲是高糖分飲品，糖尿病人士不宜多飲。

材料：

香蕉：1隻

綠茶：5克

蜂蜜：1茶匙

熱水：1公升



製作方法：綠茶用開水沖泡5分鐘，再將茶水和香蕉一起沖泡，10分鐘後加入蜂蜜就可以飲用了。

