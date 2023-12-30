護肺｜正值流感高峰期！幼童長者易併發支氣管炎 多吃4食物預防

季節性流感一般會在冬季，特別是年底至翌年初出現高峰，流感與感冒不同，會讓人病情較嚴重，甚至會導致支氣管炎或嚴重的肺部感染，即肺炎。



冬季流感高峰期在12月至翌年4月

根據衛生防護中心資料，每年都有兩段時間為「季節性流感」高峰期，季流感高峰期在12月至翌年4月，兒童、長者或免疫力較低的人士一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，嚴重時甚至死亡。流感、RSV感染﹑肺炎及感冒病徵相似，香港中文大學醫院就製作了一個簡單圖解，詳情如下：

香港中文大學醫院列出了流感、肺炎、呼吸融合細胞病毒感染及感冒的病徵，讀者懷疑自己生病的話可以做個小評估，不過還是建議大家找醫生去診斷。（facebook：CUHK Medical Centre）

預防支氣管炎 先要護肺提升免疫力

支氣管炎是指連接氣管和肺部的小氣管受到刺激或感染而發炎，當受到流感或感冒感染時，支氣管就會分泌出過多的黏液，導致痰多咳嗽及呼吸道受阻，甚至出現呼吸困難等症狀。肺是人體最重要的器官，只要補充一些營養素，提高體內抗發炎能力，讓肺部在受到感染之前得到更好的免疫力。

只要補充一些營養素，提高體內抗發炎力，讓肺部在受到感染之前得到更好的免疫力。（網上圖片）

預防支氣管炎4大食物

1）山藥

山藥含大量澱粉質和蛋白質，加上含有維他命B雜、碘、鈣、鐵等成分，是身體不能缺少的微量元素。山藥更含有一種多醣蛋白質黏質多醣，具抗氧化及免疫調節的功能，可潤滑氣管減少咳嗽。根據台灣中醫陳潮宗指出，山藥針對氣管特別有幫助，如支氣管炎、久咳久喘、痰白質稀的患者，能產生化痰止咳作用。

山藥更含有一種多醣蛋白質黏質多醣，可潤滑氣管減少咳嗽。（網上圖片）

2）南瓜

南瓜中的β-胡蘿蔔素是維他命A家族的抗氧化物質，可幫助提升呼吸道抵抗力。β-胡蘿蔔素能夠保護呼吸道細胞免受氧化損傷，可抵禦病毒和細菌，以及提高抗炎能力，有助於提升上呼吸道抵抗力，舒緩支氣管炎和氣喘的症狀，是呼吸道黏膜第一道防線。

南瓜中的β-胡蘿蔔素有助於提升上呼吸道抵抗力，舒緩支氣管炎和氣喘的症狀。（網上圖片）

3）蘋果

蘋果富含一種多酚類，就是槲皮素，槲皮素是天然的抗組織胺，可以抑制肥大細胞，並減少身體的過敏反應，進一步抑制支氣管的平滑肌收縮。此外，研究指出，槲皮素具有改善氣喘、輔助過敏性疾病之效，攝取適量能舒緩氣管過敏現象，達至保護呼吸道的作用。

蘋果的槲皮素，有改善氣喘、輔助過敏性疾病之效。（網上圖片）

4）三文魚

三文魚類富含奧米加3脂肪酸，能對抗發炎及增加呼吸道抵抗力，也能預防肺部氧化產生的壓力。《美國呼吸與重症加護醫學期刊》研究顯示，感冒、流感或老年導致的腫脹或發炎，會阻塞主氣管及支氣管並限制呼氣氣流，攝取稱為奧米加3脂肪酸的可減輕這類發炎，亦有助延緩肺功能的下降速度。

三文魚類富含奧米加3脂肪酸，能對抗發炎及增加呼吸道抵抗力。（網上圖片）

參考資料：HEHO／Hello醫師