小寒養生｜小寒習俗吃臘八粥？陰盛寒冷中醫推9食物進補要分4體質

小寒是二十四節氣中第二十三個節氣，標誌着季冬時節的正式開始，天氣寒冷。小寒的習俗是吃臘八粥，是什麼原因呢？有中醫分享小寒有9種食物可多吃，但想進補要先看體質！



小寒天氣寒冷進入嚴寒 比大寒更冷？

小寒是二十四節氣中第二十三個節氣（istockphoto）

小寒是二十四節氣中第二十三個節氣，在本年的小寒日期為1月6日（周六）。大寒之前有小寒，乍看不少人會認為大寒肯定是冷於小寒，但實際上小寒的氣溫常比大寒更寒冷，古諺有云：「小寒勝大寒，常見不稀罕」，小寒可說是最寒冷的節氣也是陰邪最盛的時期，除了要小心保暖外，也要多吃適合之食物禦寒。

小寒習俗要吃臘八粥 中醫：9食物宜多吃

在傳統習俗上，小寒時節就適合吃臘八粥（圖片：douguo）

在傳統習俗上，小寒時節就適合吃臘八粥，材料有大米、小米、粟米、薏米、紅棗、蓮子、花生、桂圓和各種豆類。除了因為富有營養，有助暖胃消寒外，亦和佛教的宗教儀式有關。據說在以前很多寺廟會用臘八粥來供佛、佈施。同時又因黃歷上寒冬的十二月又叫「臘月」，因此臘八粥就最適合不過了。

除了臘八粥外，還有什麼食物適合在這時節吃呢？小寒節氣是一年中氣候最冷的時段，德善堂註冊中醫師陳通，就曾在其診所官網中分享小寒養生、補身的注意事項。醫師指小寒其實是人們進行食補、加強身體鍛煉、提升體質的大好時機，建議每天用熱水泡腳可以疏通經絡、解表散寒來緩解手腳冰涼；而在精神調養方面，小寒養生要靜神少慮、保持精神暢達樂觀、不為瑣事勞神。而就飲食而言，陳通中醫有9食物建議：

1.羊肉

羊肉適合在小寒時節吃（istockphoto）

2.牛肉

3.芝麻

芝麻適合在小寒時節吃（istockphoto）

4.合桃

5.杏仁

6.瓜子

7.花生

花生適合在小寒時節吃（istockphoto）

8.松子

9.葡萄乾

小寒陰盛寒冷 進補要分4體質

在平日作息上，小寒陰盛寒冷，應早睡晚起，盡可能在陽光出現才外出活動。而上述所提及的食物只宜作平日之食物，而非進補要吃大量的滋補品。中醫師指，小寒不可盲目進補，按照傳統中醫理論，滋補分為四類，即補氣、補血、補陰和補陽：

1. 「補氣」針對氣虛體質

活動後冒虛汗、精神疲乏、婦人子宮脫垂等

宜多吃：紅參、紅棗、白朮、黃芪、淮山和五味子等中藥

2. 「補血」針對血虛體質

常出現頭昏眼花、心悸失眠、面色萎黃、嘴唇蒼白、婦人月經量少且色淡等

宜多吃：當歸、熟地、白芍、阿膠和首烏等中藥

3. 「補陰」針對陰虛體質

如出現夜間盜汗、午後低熱、兩頰潮紅、手足心熱、婦人帶下增多等症狀

宜多吃：沙參、麥冬、天冬、鱉甲、龜板、黃精等中藥

4. 「補陽」針對陽虛體質

常出現手足冰涼、怕冷、腰酸背痛、性機能低下等症狀

宜多吃：鹿茸、杜仲、肉蓯蓉、巴戟、桑葚、黑枸杞等中藥

資料來源：secretchina/人民日報/德善堂/央視網