辦年貨優惠合集｜海味廚具家電低至18折！54折福袋$488再送$458鍋

辦年貨優惠合集｜踏入2024農曆新年，又是時候預備過節用品迎新春！這次精選了4家商店一田／Aeon／美亞／本地薑的新春優惠推介給大家。一田百貨超過10間海味老字號42折；香港品牌本地薑的福袋更送價值$458的特福玫瑰炒鍋！即刻睇內文了解還有什麼新春優惠，在龍年過一個好年啦！



辦年貨優惠【1】一田賀年食品祭 10大海味品牌42折起

還苦惱哪裡買年貨的就一定要留意，全線一田超市及6大特別展銷場舉行一田賀年食品祭「御願緣満」有過百款鮑魚、花膠、元貝等海味珍饈、養生食材、團年飯食材及禮盒等。金城、好東西、安記、阿一鮑魚、官燕棧等10大老字號品牌，貨品低至42折。其中官燕棧LINE FRIENDS meets即食花膠鮑魚禮盒原價$602，現售$248，還附紅燒一品鮑魚（8-10頭）、紅燒鮑魚（4-6頭）及紅棗即食花膠、桂圓即食花膠，絕對是送禮的得體之選。

日期：

1月17日至2月13日（一田全線超市）

一田全線超市及特別展銷場：

1月17日至2月13日（荃灣廣場L1、元朗形點1期1樓、葵芳新都會廣場L3）；

1月19日至2月13日（旺角MOKO MTR層）；

1月22日至2月14日（將軍澳東港城1樓）；

1月8日至2月16日（屯門V city MTR層）

辦年貨優惠【2】Aeon賀歲福祿壽自選組合24折起 3款家電慳逾4千

如果想換廚房電器就不能錯過Aeon推出的新春優惠。凡購買自選福、祿、壽組合，即送Remax睿量行動電源、WINSTAR3位電源萬能插蘇，加$1,500可換祿組商品或加$500換購壽組商品，全場低至24折。另外，祿、壽組合均價$2,000，指定產品任選兩款。以福、祿、壽組合價$4888為例，可購買德國寶迷利多功能蒸烤焗爐（原價$3,980）、Panasonic IH磁應金鑽西施電飯煲（原價$2,988）及gemini多用途冷熱料理攪拌機（原價$1,998），合共需$8966，現可節省$4,078！以54折優惠便能擁有3款名牌廚房家電了。

+ 7

日期：

1月12日至3月3日（AEON網上購物城）

2024年1月19日至3月3日（門市展銷日期）

辦年貨優惠【3】本地薑賀年福袋 折完再送特福限量版炒鍋免運費

新年大掃除，或準備賀年食品、請客飯聚等都會用上很多廚房紙、乾濕紙巾等。香港品牌本地薑現推出3款紙品賀年福袋，福袋包括如皇冠、健力士、絲潔等優質品牌紙巾，而且乾濕均廿，3款福袋原價最低為$905，現售$488，即54折，再送價值$458特福玫瑰金限量版炒鍋，即以$30便能帶走，非常超值！現於《01 mall》網購，最多可以9700積分抵消$97！只要成為會員，3款福袋均免運費。

本地薑 Local Ginger 紙品賀年福袋A

套裝包括：特福28cm易潔炒鍋；健力氏迪士尼三層面紙、迪士尼盒裝面紙、小熊印花四層紙手巾；絲潔廚房萬用紙、家居消毒濕紙巾；皇冠：濕廁紙、三層衛生紙

立即預購👉《01 mall》

本地薑 Local Ginger 紙品賀年福袋B

套裝包括：特福28cm易潔炒鍋；健力氏超滑四層面紙、迪士尼盒裝面紙、小熊印花四層紙手巾；絲潔廚房萬用紙、家居消毒濕紙巾；皇冠濕廁紙、三層衛生紙

立即預購👉《01mall》

本地薑 Local Ginger 紙品賀年福袋C

套裝包括：特福28cm易潔炒鍋；皇冠三層衛生紙、迷你濕廁紙；絲潔廚房萬用紙、耐洗紙、抽取式萬用廚紙；健力氏迪士尼三層面紙

立即預購👉《01mall》

辦年貨優惠【4】美亞廚具低至14折 滿$300免運費

美亞廚具在新春期間亦推出精選賀年優惠，除了優質廚具外，場內亦有各款配件、刀具、餐桌及烘培產品任選擇，趁著新年不妨為廚房添添新意思！CIRCULON套裝：有蓋陽極氧化不黏炒鍋、不銹鋼雙耳蒸籠30CM、尼龍鑊鏟、尼龍漏匙、尼龍湯匙原價共$2,895，現喜慶$399發售，即14折。MEYER有蓋不銹鋼複合金中式鑊，原價$1,069，喜慶價$639，送不黏深煎鍋，價值$799，節省$1,229。於網店下單，滿$300更免運費！

+ 20

日期：2024年1月5日至2月9日

備註︰本店接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，特設2小時免費泊車服務。