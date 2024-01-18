番薯｜為什麼出現小黑洞？4賞味指南挑選新鮮番薯2特徵不可食用
撰文：中天新聞網
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番薯普遍種植，一年四季都可以吃到新鮮番薯。
不過，台灣農糧署提醒，番薯出現小黑洞時是因為被甘藷蟻象鑽食，另外，凹陷圓褐色病斑時是因為感染真菌，皆不可食用。
挑選番薯時應掌握4賞味指南（按圖👇👇👇）
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台灣農糧署在Facebbook「鮮享農YA - 台灣農糧署」發文指出，在台灣一年四季都可以吃到新鮮番薯，主要產季在每年12月到隔年3月，以雲林、彰化、台南為主要產地，依品種不同，其塊根的外型、皮色、肉色也大不相同。
此外，台灣產番薯香甜綿密，台灣農糧署分享，挑選番薯時應掌握4個賞味指南：
放到萌芽：
儲藏在高溫、高濕的環境下，容易因呼吸作用旺盛促進萌發新芽（約3-4天），萌芽易使水分、澱粉含量下降，但剝除萌芽部位後仍可食用。
切開後流乳汁：
甘藷流出的乳汁含有大量多酚類抗氧化物質，接觸空氣後呈現黑色。但這情況對健康沒有影響可食用。
6種番薯營養比併（按圖👇👇👇）
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有「小黑洞」（臭香）：
甘藷蟻象在表皮產卵，孵化後幼蟲會鑽食藷肉，導致發黑、木質褐化發出惡臭。所以食用前應觀察是否有小黑洞、惡臭、苦味等，不可食用。
發霉：
傷口感染真菌類病害，有凹陷圓褐色病斑，有白色菌絲，菌絲可能深入內部，而腐爛發臭。所以食用前應觀察，若有發霉、腐爛及臭味，皆不可食用。
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