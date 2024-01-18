濕疹｜濕邪皆因脾弱起！海鮮炸物別多吃　綠豆薏米有助緩解搔癢

天氣溫差大，容易誘發免疫失調，濕疹跟着大爆發。邱先生是一位54歲男性，平日裏常覺背部搔癢難耐，若是不小心吃到蝦子、螃蟹等海鮮更是癢得受不了。



皮膚起紅疹，搔癢難耐令人痛苦，尤其需要注意很多飲食禁忌。海鮮尤其是貝類在中醫被認為是容易引發發炎反應的發物，所以若本身體質有過敏的人較不適合碰到海鮮。平時可以喝綠豆薏米（薏苡仁）湯清熱解毒，祛濕止癢，緩解濕疹症狀。

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濕疹反覆發作因素多 脾無法代謝食物成濕邪

台灣中醫診所院長賴睿昕中醫師認為濕疹是一種慢性發炎性的皮膚病，可發生於身體任何部位，常見於背部、腿部、腋窩、肘窩、膝後關節處、頸部等都是好發部位。濕疹又分為急性、亞急性、及慢性濕疹。急性期時，皮膚搔癢較厲害，出現丘疹、膿液，皮膚常因搔抓而破皮流膿；亞急性期則症狀較為減輕，但依然還是會起疹；而慢性期則是濕疹反覆發作後，皮膚增厚、乾燥、苔癬化，但依然有搔癢感。濕疹的發生受到季節、環境、飲食、及個人體質有關，其中飲食習慣是個人較可以控制的因素。

賴睿昕中醫師解釋，以中醫觀點來說，脾主運化，我們吃進來的食物和水都需要經過脾的運化功能將食物代謝為精微物質，才能讓人體吸收。而有些人的體質無法代謝吃進去的食物，就會在身體內變成代謝廢物累積，也就是中醫所說的濕氣。若是脾無法代謝吃進去的食物，就會產生濕邪，進而引起濕疹。而濕邪主要好發於以下幾種體質：

濕熱型

好發於急性期濕疹，主要發於夏季，皮膚會出現丘疹、皰疹，以及搔抓後流膿、糜爛，常伴隨心煩、口渴、夜晚較睡不着，搔癢較劇烈。

治療：以清熱祛濕為主，如三仁湯。



脾虛型

多發生於亞急性濕疹，通常由於急性期濕疹反覆發作遷延，症狀為起紅疹、水皰，但症狀較為減輕，常伴有腹瀉、食欲差、腹脹，通常搔癢比急性期較為緩解。

治療：以健脾去濕止癢為主，如茵陳五苓散。



血需風燥型

多見於濕疹慢性期，因久病耗傷陰血，形成血虛體質，症狀為皮膚肥厚、乾燥、脫屑、出現苔癬樣，但仍有搔癢感，多見於老人。

治療：以祛風癢血為主，如當歸飲子。



濕疹有哪些飲食禁忌呢？

．容易引起過敏的食物，例如貝殼類海鮮、香菇、鵝、鴨、雞等飛禽類

．容易引發發炎反應的食物，例如堅果、啤酒、炸物、烤物、辣物

．寒涼性的水果會造成脾的運化功能下降，例如火龍果、奇異果、西瓜

．容易造成發炎反應的飲品，例如含糖類飲料、咖啡、啤酒，盡量多喝白開水



綠豆薏米湯緩解搔癢

綠豆薏米蓮子湯



材料：薏米500克、綠豆50克、蓮子20g

做法：將上述食材洗淨加入1000CC水中煮沸後即可食用

功效：薏米清熱祛濕可緩解皮膚症狀；綠豆清熱解毒可緩解搔癢症狀；蓮子健脾祛濕緩解搔癢不適症狀



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