猝死丨天冷血管變窄 頭暈胸悶要小心！維持血管暢通3食物合桃都得

連日低溫，各地傳出多起猝死悲劇！對此，有營養師表示，欲維持血管暢通，可多吃「3大食物」，包括洋蔥、核桃及魚類，此外，若出現頭暈、胸悶都是身體發出的警訊，務必要小心。



台灣營養師馬鳳吟在Facebook發文表示，天冷起床千萬不要立刻下床，讓身體及手腳都甦醒，再緩慢起身，穿上保暖衣物，避免身體碰觸到冷空氣會使得血管變窄，血壓急速收縮，導致血管壓力增加，容易造成中風及猝死，並提醒家中長輩清晨運動或是早起上班的人，千萬要注意保暖。

3大通血路食物（按圖看清👇👇👇）

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若想維持血管暢通，馬鳳吟指出，可多吃以下「3大通血路」食物：

1. 洋蔥

洋蔥含「槲皮素」具有抗氧化、保護血管不被破壞的功能。且洋蔥特有的硫化物二烯丙基硫醚（diallyl sulfide）接觸空氣後，會被酵素「蒜氨酸酶」所分解，轉化為「大蒜素」，能使血流更加順暢，抑制血液凝固，可預防高血壓、動脈硬化、心肌梗塞及腦梗塞等疾病。

6種食物幫助降血壓（按圖看清👇👇👇）

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2. 核桃

營養價值極高的核桃，根據食品營養成分資料庫顯示，甜核桃每100公克含有2172毫克精胺酸，此外還富含維他命、礦物質及不飽和脂肪酸，如「亞麻油酸」及「α-亞麻酸」。精胺酸（Arginine）被人體轉換後會生成一氧化氮，作用在血管內皮細胞，讓血管平滑肌放鬆，使血管擴張及減少血管阻力，可保護心血管。不過，因其屬於油脂，一天攝取量約6～8顆即可，多吃容易肥胖。

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3. 多吃魚

魚類含有豐富的Omega－3，如二十碳五烯酸（EPA）和二十二碳六烯酸（DHA），不飽和脂肪酸具有抗發炎、抗氧化、保護血管內皮細胞及抑制血栓形成的功能，飲食中可多吃鯖魚、秋刀魚、多春魚、白帶魚及三文魚。於地中海飲食中也鼓勵一週至少吃2次魚類或海鮮。

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