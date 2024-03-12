雞蛋糖橙皮可以整咩？經典廣告引網民競猜食譜　附4款橙皮+蛋食譜

雞蛋糖橙皮｜經典廣告｜「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添！」相信80、90後看見這句話，腦海便自動浮現出聲音和一個師奶奮力地將橙榨汁的畫面。不過，到底這個食譜是做什麼的呢？近日，一個Facebook群組便發起了相關疑問，隨即引起不少網民留言競猜。



雞蛋糖橙皮｜耳熟能詳的洗腦電視廣告

這則由廣播事務管理局製作的廣告，因為對白洗腦，至今仍然一直流行。畫面剛開始，一個小肥妹趴在床上看電視，之後分別是一班朋友、公公婆婆和師奶全神貫注地看電視的片段，隨後畫風一轉，一對兄妹看恐怖節目看得入神，接著變成一家人樂也融融地看電視，旁白道出：「電視節目有好多種，不過唔係個個節目都啱小朋友自己收睇」，宣傳家長應適時給予兒童看電視的指引。

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雞蛋糖橙皮｜網民紛紛留言競猜食譜

近日，有網民在一個名為90年代回憶 (新版)的Facebook群組中發起疑問，好奇廣告中的師奶跟著「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添。」這個食譜是做什麼，引來不少網民前來留言。

網民提出疑問雞蛋橙皮食譜到底是什麼。（截圖來自90年代回憶 (新版)@Facebook群組）

雞蛋糖橙皮｜鮮橙西多士、鮮橙蒸蛋、焦糖燉蛋？

網民有不同意見：「有兩個，鮮橙西多士、鮮橙蒸蛋。」、「最後得出結論好似係焦糖燉蛋？」、「電視曾經解釋過，係領班要求配音員（曾佩儀）自由發揮，所以就有以上對白」。

有人說是鮮橙西多士、鮮橙蒸蛋，有人說是橙味蛋糕，也有人說是焦糖燉蛋。不過，也有人解釋，其實電視台已澄清，廣告是先錄畫面後配音，只是領斑要求配音員根據當時的畫面自由發揮。

雖然食譜可能只是配音員無中生有，但雞蛋、糖和橙皮，到底可以做出什麼食譜？以下3款食譜，不妨試試看，滿足一下好奇心。

雞蛋糖橙皮可能食譜【1】鮮橙蒸蛋

鮮橙蒸蛋食譜（資料圖片）

材料：鮮橙1個、雞蛋2隻、糖1湯匙

做法：

1. 將鮮橙洗淨，放在砧板上用輕揉5分鐘。

2. 橙切成兩半，挖出橙肉放入果汁機內打成汁，濾去果肉渣，橙皮留作容器。

3. 雞蛋打入碗內，加入1大匙砂糖，打成蛋漿後與橙汁混合均勻。

4. 將蛋漿分別倒入兩個挖空的橙皮內，約8分滿即可。

5. 煲水，水滾後放入盛有蛋漿的橙皮，加蓋以中火隔水清蒸10分鐘後即可。

雞蛋糖橙皮可能食譜【2】香橙紙杯蛋糕

香橙蛋糕食譜（資料圖片）

材料：雞蛋3隻、糖90克、牛油150克、橙1個、低筋麵粉150克、泡打粉1茶匙、甜忌廉250毫升、小紙杯6-8個

做法：

1. 橙洗淨後刨出橙皮備用，果肉榨汁；

2. 焗爐預熱200度；

3. 將牛油和砂糖混合打發；

4. 慢慢加入雞蛋，攪拌至雞蛋完全融入牛油；

5. 篩入低筋粉和泡打粉攪拌均勻；

6. 加入橙汁和一半的橙皮拌均勻；

7. 將糊漿裝進擠花袋，分別擠進小紙杯內，約3份2的高度。放入預熱200℃焗爐，焗12分鐘至表面金黃後，取出放涼；

8. 將甜忌廉打發後裝進擠花袋，擠在紙杯蛋糕上，撒上橙皮裝飾即可。

雞蛋糖橙皮可能食譜【3】焦糖燉蛋

焦糖燉蛋食譜（資料圖片）

材料：蛋黃42克（約2-3隻）、白砂糖23克、鹽1克、鮮忌廉143克、檸檬皮少許、橙皮少許、黃糖適量

做法：

1. 糖和蛋黃混合，鮮忌廉加熱後倒入蛋黃中，攪拌均勻。

2. 加入少量橙皮和檸檬皮。

3. 以保鮮膜封好，放入冰箱冷藏一天。

4. 準備兩個模具，用保鮮紙包好底部，再放上一塊錫紙。

5. 每個模具中，倒入60至70克蛋漿，去除表面氣泡。

6. 蓋上錫紙後，在烤盤上加入熱水。

7. 焗爐調成150度，焗15至20分鐘。放涼後放進冰箱，冷凍至少6小時後，便可脫模。

8. 在燉蛋表面灑上黃糖或白糖，鋪平後用火槍燒至焦化即可。

雞蛋糖橙皮可能食譜【4】橙醬班戟

橙皮還可以製作橙醬班戟，也可以參考：素食譜｜法式甜品橙醬班戟免蛋奶酒 煎班戟皮5招流暢熨貼易成功

橙醬班戟食譜

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（全文完）