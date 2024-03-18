三七＝田七？降血壓治中風11功效補血第1　天天吃可保健2類人不宜

三七又名田七，其實兩者是一樣的，還有個別名叫金不換。它有養血補虛之功效，還可助身體降血脂、血壓治中風等。它要如何使用，有什麼人不宜呢？怎樣搭配效果更佳？註冊中醫師莊世華就在影片中講解了服用三七的3大要訣。



三七即田七又名金不換 雲南白藥也有它

三七又名田七，也叫金不換。田七是最多人喚它的名字，三七則是其學名，而金不換則是較少數人認識的別名，是明代著名的藥學家李時珍給它的稱呼，其目的是形容三七的重要。三七屬五加科多年生草本植物，而其名字則和它的生長有關，因種養了3年的三七才開始有功效，而種了7年的三七功效最好，這就是三七的命名由來了。

三七屬五加科多年生草本植物（資料圖片）

《本草綱目》中記載：「人蔘補氣第一，三七補血第一，味同而功亦等，故稱人蔘三七，為中藥中之最珍貴者。」同時三七與人參屬同一科，故有些人會把三七誤作人參。而歷史悠久可活血止痛的雲南白藥，當中主要的成分就是三七了。

三七養血補虛 可消脂治中風降血壓11功效

三七藥用價值極高（網上圖片）

三七藥用價值極高，它有養血補虛、消脂、治中風等11功效：

1.養血補虛

2.消脂降膽固醇

3.助治中風

4.助降血壓

5.止血散瘀

6.護心抗血栓

7.舒緩痛經

8.消腫止痛

9.抗炎

10.增强免疫功能

11.新生治外傷



服食三七清理身體垃圾、保護血管的3大要訣。圖／翻攝自YouTube 維特 健靈脈通三七【莊世華中醫 師】影片截圖）

三七要怎樣服食才能更加健康有效？註冊中醫師莊世華表示有以下3個要訣：

1. 三七單食易上火

香港人體質較燥熱，三七性質較溫，只吃三七容易上火，長期食用可能會生暗瘡、消化不良、情緒暴躁及出現便秘等症狀。因此，莊醫師不建議只單獨食用三七。

活血化瘀常用三七，但單食三七藥力不夠。圖／翻攝自YouTube （維特健靈脈通三七【莊世華中醫師】影片截圖）

2. 複方三七比單一三七效能高3倍

莊醫師建議，如要使用三七加強保護心血管功效，應該使用複方，即由兩種單味藥組成的傳統處方。研究發現，三七配搭丹參，比起單一用三七可以提高暢通心血管效能達3倍。

三七配搭丹參可發揮更大藥效。圖／翻攝自YouTube （維特健靈脈通三七【莊世華中醫師】影片截圖）

3. 複方三七性質平和

三七除了配搭丹參外，亦可加入山楂，三者都是活血化瘀的中藥鐵三角，丹參性質微寒，可中和三七的溫熱，莊醫師說：「基本上人人都啱食。」

丹參性質微寒，可中和三七及山楂溫性，使人人適用。圖／翻攝自YouTube （維特健靈脈通三七【莊世華中醫師】影片截圖）

由三七所磨研的三七粉，每天吃的劑量應在一至二克（網上圖片）

三七可作保健用但有2類人不宜

是藥三分毒，許多人都怕藥材太常吃反而對人有害，但其實三七是可以日日吃的保健品！關鍵就在每天吃的劑量。如果是由三七所磨研的三七粉，每天吃的劑量應在1至2克，若超過就會對身體做成負擔，有破血變虛的可能，只需直接沖水飲用便可，但中醫亦指有2類人不宜服：

1.正值經期之女性

2.孕婦

選擇天然保健品Checklist：

✅ 雲南文山三七 ( 清血管肥油垃圾 )

✅ 丹參 ( 促進血液循環 )

✅ 山楂 ( 增強血管彈性 )

✅ GMP藥品優良製造證明，有品質保證



資料由維特健靈脈通三七提供

China Journal of Chinese Materia Medica, Vol 27, No.8 ( 2002 )