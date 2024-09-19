中學校長會去信李家超　憂學生自殺問題倡多管齊下提升幸福感

行政長官李家超將於10月16日發表任內第三份《施政報告》，香港中學校長會執行委員會今日（19日）去信行政長官提出4點建議，信中提到近年學生自殺事件頻生，情況令人憂慮，建議政府在學制、課程、學習經歷、評核等作全面檢視，並制訂提升學生幸福感的整體政策，按實際需要投入資源，確保政策得以全面落實。



新一份《施政報告》將於10月16日發表，中學校長會今日（9月19日）去信行政長官提出4點建議。（資料圖片）

中學校長會在施政報告發表前夕，分別向行政長官、行政會議非官守議員召集人、立法會教育事務委員會主席及委員，及教統會主席及委員去信提4點建議​​。信中形容，學界在疫後面對不同挑戰，希望政府持續投放充足資源，讓香港教育持續發展。

倡多管齊下 提升學生幸福感

中學校長會引述嶺南大學在2023年公布的「香港學童快樂指數調查」結果，指香港學童快樂指數跌至2015-16年度以來的新低，建議多管齊下以不同教育措施，提升學生幸福感，因為學生個人幸福感與社會的幸福感會相互影響，是良性循環。

中學校長會以新加坡及澳門為例，指出兩地措施涵蓋學制、正規課程、學校活動、校內考評、公開考試和升學制度等不同範疇。其中新加坡取消分流和校內期中考試，在中學實施三種程度的全科目編班計劃，供學生選擇適合自己的課程。澳門則推動多元化評核，把「餘暇活動」納入小學至高中的課程計劃，協助學生建立平衡學習、休憩需要的適性學習，減輕學習壓力。

在針對學生自殺問題上，建議重設高級別委員會，專責統籌及執行防止青少年輕生的有效措施，深入調查研究學童和教師的精神健康狀況，作短中期針對性的措施。

中學校長會建議升大學應改以「最佳5科總分」計算，避免過度集中學生語文能力。（資料圖片）

優化升中銜接 增大學學額

另外，中學校長會認為特區政府宜優化升中銜接，有序地下調中學的每班學生人數，讓教師妥善照顧學生的精神健康和個別差異。至於升大學方面，委員認為應修訂「332A2」的收生要求，改以「最佳5科總分」計算，避免過於集中學生的語文能力，又認為應逐步增加4年學士學位課程學額，讓年輕人對前程抱有希望。

在促進教育專業及學校持續發展方面，中學校長會提出多項建議。當中提到國家主席習近平在二十屆中央政治局第五次集體學習時，提及「強教必先強師」，目前特區政府已由治入興，應落實校本管理。

在面對本地學童人口結構性減少帶來的縮班減員問題上，中學校長會認為政府與學界應建立共識，妥善處理問題。

中學校長會建議政府可善用國際資源和各國駐港領事館的網絡，增加學生的國際交流機會。（資料圖片）

加強創科教學 嚴守道德原則

為配合創科發展，中學校長會指，應檢視和更新科技教育學習領域課程指引（小一至中六），讓中小學教育與時俱進，並善用科技與人工智能，發展合適的電子學習工具，促進學生自主學習，照顧學習差異。不過同時要確保校方引入的人工智能工具/系統，能符合「人為監督」、「可靠、穩健及安全」、「數據私隱」、「有益的人工智能」、「公平」、「透明度與可解釋性」及「問責」等七項道德原則。

善用駐港領事館網絡 拓國際交流機會

政府在去年施政報告提出要將香港發展成為國際專上教育樞紐，中學校長會認為要保持香港學生的英語能力，擔任「超級聯繫人」角色，建議可善用國際資源和各國駐港領事館的網絡，拓展各種國際交流、競賽、會議、境外學習和姊妹學校計劃的機會，培育學生的全球視野。另外可探討本地公營學校錄取持簽證的外國學生，以及開設非本地課程的可行性，以便吸引外國學生，聯通世界。

特區政府2024-25年度教育方面的開支預算為1,157 億元，佔本地生產總值約3.66%，中學校長會期望投放充足資源，讓香港教育持續發展，以達致「培育青年成為愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正向思維的新一代」的願景。