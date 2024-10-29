70名香港中小幼校長赴南京參加研修班　取經推廣中華文化教育

第二屆香港中小學、幼稚園「中華傳統文化校長研修班」星期六（26日）在南京舉行結業儀式，研修班一共吸引70名校長報名，旨在提高他們對祖國及中華傳統文化的認識，研修班內容涵蓋中國傳統文化的各個方面，包括《和羹之美》、《漢字的基因》、《琴棋書畫詩花茶》等。



此次活動由中國兒童中心和南京大學桉聯合主辦，中國兒童中心對外交流中心、九龍地域校長聯會及南京大學哲學學院共同承辦。

在為期五天的活動中，校長們參訪了南京的多所知名學校，如南京市力學小學和南京市中華中學，了解了各校的教育特色和文化底蘊。此外，在江蘇省婦女兒童活動中心，校長們參加了提升家庭幸福感及弘揚中華民族傳統文化的親子活動，進一步認識到家庭與學校合作的重要性。

校長們參觀江蘇省婦女兒童活動中心，校長們參加了提升家庭幸福感及弘揚中華民族傳統文化的親子活動。（九龍城地域校長聯會提供）

實地考察歷史景點 體驗中華文化底蘊

除了課程和交流，研修班還組織了多場實地考察，包括南京夫子廟、中山陵、金陵刻經處及牛首山等歷史景點。這些考察讓校長們親身體驗中華文化的深厚底蘊，增進了對中華文化的理解。在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，校長們向遇難者獻花，以表達對歷史的反思和對和平的期盼。

學員代表之一的九龍地域校長聯會副主席梁冠芬認為，這不僅是一次學習經歷，更是情感與認知的共鳴，為校長們在未來推廣文化教育提供了寶貴的經驗。他呼籲所有校長在今後的教學中，積極將中華文化融入課程，培養學生的文化自信與認同感。

各位校長學員成功完成課程獲頒發畢業證書。（九龍城地域校長聯會提供）

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部副部長李文彬在致辭中指出，期待未來各方繼續共同努力，發揚愛國愛港精神，團結教育界各方力量，攜手傳承好中華優秀傳統文化，努力培養有家國情懷和民族精神的國家棟樑。

南京大學常委、組織部部長、統戰部部長焦瑞華強調，校長們通過深入討論和實地考察，凝聚共識，探討如何將中華文化精髓融入現代教育體系，推動文化的傳承與創新。他表示，教育工作者肩負著重要的使命，需要在教學中不斷探索與實踐，以促進中華文化的傳承。