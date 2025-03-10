01貴州交流團2025接受報名　學生落場踼村超、睇村馬、訪千戶苗寨

貴州省近年經濟發展迅速，主打旅遊業發展，推出村超及村馬等體育盛事，每次入場人數以萬計，其中村超舉辦至今全平台綜合瀏覽量超過900億次，成為中國以至是全球透過體育文化帶動經濟發展的範例。



首個「01貴州交流團」於2024年出發，重點行程包括親身落場參與村超足球賽事，無論學生抑或帶隊老師均形容，當地足球氣氛十分濃厚，而且有機會在兩萬人面前作賽經驗寶貴而難得。



《香港01》將於今年7月中再次舉辦「01貴州交流團」，透過6日5夜的深度行程，與一眾師生親身感受村超的熾熱氣氛，今年更會安排學生觀賞近年創辦的新品牌「村馬」賽馬運動，讓學生深入了解貴州如何透過運動推動農村經濟。



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踏上村超綠茵球場 萬名觀眾面前友賽

去年《香港01》貴州遊學交流團曾安排學生與村超球員在有近2萬名觀眾的球場上踢友誼賽。（蘇煒然攝）

「村超」全名為貴州榕江鄉村足球超級聯賽，參賽隊伍均是當地民眾，憑着快樂足球的文化、獨特的小數民族表現和獎品，成功吸引大批遊客慕名而至觀看比賽。國家體育總局資料顯示，2023年至今，村超全平台綜合瀏覽量超過900億次，吸引逾1600萬人次前往觀賞賽事。2024年，舉辦村超比賽的榕江縣接待逾900萬人次旅客，旅遊綜合收入高達190億元。

以2023年為例，整個系列賽事的全網瀏覽更超過480億次，實現鄉村振興，成為當年最具話題的旅遊熱點。

世界龍岡學校劉皇發中學學生謝智浩是去年「01貴州交流團」的團員之一，他直言因為村超而報名參加交流團，更有機會落場參賽。他說有機會在近2萬名觀眾面前踢足球十分難忘，直言比起香港「呢度（榕江）足球氣氛好好多」，因為即使並非球迷都會主動到現場支持，非常難得。

另一名帶隊老師，迦密愛禮信中學黃家鏘老師則表示，同學們在此趟旅程能夠即場參與村超比賽及與球員交流，能夠親身感受到村超文化、見識當地大型比賽的情況，同學在香港學界比賽中難以感受得到。他又指，有份參賽的同學在上萬名觀眾面前踢出他們平時訓練時應有的水平，經歷使他們獲益良多。

本年度的「01貴州交流團」繼承去年的經驗，將再次安排學生於村超球場上比賽、與球員交流、觀看村超總決賽。

貴州最新名片「村馬」 感受賽馬馳騁賽場

村馬不但延續了村超及村BA的成功，更進一步激發了當地鄉村活力，推動貴州旅遊業發展。

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美麗鄉村速度賽馬聯賽是貴州「村+」賽事系統之一，於去年8月首度上演，第二階段決賽已經吸引數萬名觀眾到現場觀賽。村馬不但延續了村超及村BA的成功，更進一步激發了當地鄉村活力，推動貴州旅遊業發展。村馬營運團隊負責人更表示，期望與香港賽馬機構合作，促進兩地賽馬交流，汲取國際先進經驗，提升賽事的傳播力和影響力，促進黔港兩地的深度合作。

本年度的「01貴州交流團」將加入觀看村馬比賽，讓學生可以親見觀看及親身感受十多匹駿馬比賽的刺激與速度感。行程亦會安排學生嘗試製作以馬尾毛為主要材料而製成的非物質文化遺產馬尾綉。

置身貴州文化瑰寶 深入全球最大苗族村寨

《香港01》貴州交流團參訪貴州西江千戶苗寨。3校青年體驗民族服飾。（香港01 蘇煒然 攝）

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西江千戶苗寨依山而建，一眼看過去是數之不盡、延綿不絕的苗寨屋頂，山谷幽靜之餘亦有雄偉的建築之美。千戶苗寨於1982年被貴州列為貴州東線民族風情旅遊景點；1992年列為貴州省級文物保護單位；2005年苗寨吊腳樓被列入首批國家非物質文化遺產名錄；2022年列為4A級旅遊景區。

保良局朱敬文中學學生蘇栩都是去年「01貴州交流團」的團員之一，她指過程中最難忘是試穿苗族服飾，令她能夠親身體驗傳統民族服裝之美，並能拍下珍貴的照片。世界龍岡學校劉皇發中學黃俊賢老師就相信，遊學團有助同學認識貴州的發展和「多彩貴州」，包括當地民族風土特色。

交流團除了介紹當地最新的體育盛事旅遊之外，亦會包括貴州的歷史文化一面，安排學生前往全球最大苗族村寨「西江千戶苗寨」，參加宰蕩侗寨迎賓儀式及觀看侗族大歌表演，認識內地少數民族的特色風俗。

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