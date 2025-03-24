「Live Local+」以科技結合正向教育　料3年內助300間學校轉型

由數碼港、Negawatt Utility Limited（庫瓦）及團結香港基金攜手舉辦的 「Live Local+ @CCF 2025：正向教育研討會」，上周六（22日）在數碼港舉行啟動儀式，「Live Local+」將配合教育局 「4Rs 精神健康約章」 及環境、社會及管治（ESG）準則，運用數碼科技與數據推動幸福學理念，正向教育與永續發展，計劃首年目標是免費協助50間學校轉型，亦計劃於3年內擴展至300間。



啟動儀式多名學界人士出席，包括家庭與學校合作事宜委員會、香港校董學會及18區家長教師會聯會等超過80位教育工作者等，探討正向教育與永續發展，促進香港學生、家長及教育工作者的身心健康，推廣綠色生活。

庫瓦有限公司創辦人兼行政總裁林忠澤表示，ZERO2 應用程式能協助學生、教師及家長將正向教育及 ESG 行為數字化（大會提供圖片）

運用數碼科技與數據推動幸福學理念

「Live Local+」將配合教育局 「4Rs 精神健康約章」 及環境、社會及管治（ESG）準則，運用數碼科技與數據推動幸福學理念，促進正向家庭關係以支持學業發展，並在校外環境培育日常可持續行為。

庫瓦及 ZERO2 創辦人兼行政總裁林忠澤先生指，「Live Local+」計劃通過 ZERO2 應用程式，作為一個科技平台， 協助學生、教師及家長將正向教育及 ESG 行為數字化，通過多樣化的活動與任務，能記錄並量化其在校內外的正向價值及 ESG 的實際正面影響，幫助學生及家長實踐他們的學習成果。

家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展出席開幕禮致辭時提到，「Live Local+」計劃通過科技與教育的結合，為家長、學校及學生提供了一個重要的平台，實現跨界協作，促進正向教育與學生品德培育，引導學生建立正確價值觀。

五屆香港奧運游泳運動員歐鎧淳分享其抗逆力及成長經歷。（大會提供圖片）

星級講者分享抗逆力與正向教育

在啟動儀式上，包括游泳運動員歐鎧淳、鄭莉梅以及藝術與禮儀專家莫沛嘉等多位星級講者亦有現身，就抗逆力、家庭關係與正向教育等不同課題作出分享。此外，一眾香港社會企業及品牌，亦出席分享其在可持續發展及社區賦能方面的貢獻，展示ESG倡議的實際影響。