教育共享｜以中華優秀文化為根基　本港加強價值觀教育

早前，瑞典皇家科學院宣佈3名歐美學者獲得諾貝爾經濟學獎，他們建立理論，解釋以科學為基礎的創新，如何驅動經濟持續增長。當中學者提出一個叫做「Creative Destruction」（創新性破壞）的數學模型，簡單來講，就是當一種新的、更好的產品進入市場時，銷售舊產品的公司就會失敗，雖然創新代表著新事物，具有創造性，但同時也具有破壞性，因為技術過時的公司會在競爭中被淘汰。



近年AI技術發展迅速，對社會發展有極大影響，作為教育工作者，筆者亦有留意AI對傳統教育觀念帶來衝擊。必須承認，AI功能很強大，並且會不斷加強，許多在過去被視為「專業」的知識與技能正面臨被取代的風險，而諾貝爾獎得主的研究更進一步驗證，創新不僅會淘汰舊技術，更會重塑就業市場與人才需求。在這樣的背景下，若我們仍固守於知識與技能的單一維度，無疑是將教育的核心置於流沙之上。

「價值觀教育常務委員會」成員梁思韻（作者提供）

那我們未來究竟需要怎樣質素的人才，如何轉變教育模式，讓學生更適應不斷變化的社會？當前本港教育體系強調「知識」、「態度」與「技能」三大元素，大家仍注重「知識」與「技能」，但「態度」更值得我們重視，而「態度」講的就是價值觀教育。

政府一直以來都十分註重價值觀教育，2020年，教育局課程發展議會成立「價值觀教育常務委員會」，督導中小學價值觀教育的發展；作為委員會成員之一，筆者認為，未來的教育必須邁向價值觀教育，未來社會所需要的人才，其核心價值就是要有扎實全面的價值觀，而價值觀教育的核心，應當以中華優秀文化為主軸，中華優秀文化傳承千年，重視「家國情懷」與社會責任，不僅是個人立身處世的根本，更是面對AI時代挑戰時的重要指引。

今年的《施政報告》提到，教育局會將愛國主義教育融入日常學與教，亦會公布《價值觀教育課程架構》定稿。這種改革並非簡單地在課程中增加教條，而是要所有學科除了傳授知識，還要引導學生思考背後的社會責任與人文關懷，例如物理課可以探討物理科學與環境永續的平衡，體育課則能培養團隊合作與堅毅精神。這種跨領域的價值觀整合，正是未來人才不可或缺的素養。

此外，價值觀教育並非單一方面推動，而是全民參與，全方面推動，要靠教師、家長、社區成員乃至僱主等共同努力，例如僱主在招聘與培訓時，不僅要看員工的能力，亦應更加重視員工的品質，看是否有誠信、責任感與團隊精神；家庭與社區則需營造重視倫理、關懷他人的文化氛圍。筆者認為，唯有當整個社會形成價值觀教育的共同體，未來人才才能在日常生活中持續學習、內化這些核心價值，適應社會變化。