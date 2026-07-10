DSE考生專享｜國際升學展2026　國際教育多元化

DSE放榜在即！琥珀教育聯同aec教育顧問及Coopers & Coopers英聯教育，將於7月15、16及18日，在金鐘JW萬豪酒店3樓舉辦「國際升學展2026」。今年展覽陣容空前盛大，雲集歷來最多頂尖大學及院校，來自世界各地的包括英國、澳洲、美國、加拿大、新西蘭、瑞士、德國、法國、荷蘭、愛爾蘭及馬來西亞的大學和院校代表，全球超過200間院校可以選擇，現場超過80間院校即場錄取。此外，為期三日的展覽將舉辦超過十場主題講座，協助學生掌握最新升學資訊，拓展國際視野！



「國際升學展2026」將於7月15、16及18日，在金鐘JW萬豪酒店3樓舉行。

DSE放榜文件準備貼士！

HKDSE成績廣受國際認可，除本地大學外，更可銜接多個海外國家的大學。為確保放榜當日萬無一失，建議考生提前準備以下文件，以加快申請程序:

• 有效的雅思（IELTS）成績

• DSE 成績正本

• 護照

應屆考生於收到成績表後，可立即將成績副本發送給教育顧問，並親臨國際升學展與各國大學代表直接對話；院校代表將於現場進行直接招生，考生更可即場獲得取錄！

升學展重點推介院校 — 直通世界級名校

傳統英澳名校：

匯聚超過45間英澳院校，包括University of Bath及羅素集團 (Russell Group) — Cardiff、Exeter、Glasgow、Leeds、Liverpool、Manchester、Nottingham、Sheffield、Southampton等頂尖研究型大學聯盟成員及澳洲八大院校 (Group of Eight)，學術實力備受國際肯定。

美國名校銜接：

University Bridge銜接課程配合彈性教育制度，助學生邁向全美排名40知名學府及獲得包括UCLA、UC Berkeley、 UC San Diego優先取錄。

加拿大・新西蘭著名學府：

兩地均為熱門升學目的地，前者提供北美優質教育，後者結合友善學習氛圍與宜居生活。院校包括 UBC Okanagan (屬UBC 兩大校區之一，教育質素與 UBC Vancouver 一致，琥珀教育獲認可為全球官方代表)、University of Otago (以健康科學及研究實力享譽國際) 及 University of Auckland (新西蘭排名第一的綜合型大學)。

歐洲多元選擇：

涵蓋瑞士、德國、法國、荷蘭及愛爾蘭等歐洲國家。瑞士以酒店管理及優質寄宿中學聞名，全球百大頂尖私立學校之一Collège Champittet和瑞士最大國際寄宿學校之一的Collège du Léman，兩校尚餘少量學位，報名從速；德國 Lancaster University Leipzig 由Navitas提供銜接課程，在德國銜接 100% 英語授課的英國學位；法國及荷蘭則分別透過OnCampus提供KEDGE Business School（全球頂尖商學院）及 LISAA（全球知名時尚藝術與設計學院）以及University of Amsterdam(世界百強研究型大學)等多元化銜接課程；愛爾蘭Trinity College Dublin及University College Dublin為當地兩大著名學府，於電腦科學、商科、工程及生命科學等領域領先。

展覽陣容雲集歷來最多來自世界各地的頂尖大學及院校。

琥珀教育卓越留學服務（Amber Education Premier Service）

成績優異的學生可透過琥珀教育卓越留學服務申請頂尖學府，包括University of Oxford、University of Cambridge等英國G5大學及其他國家的醫學院。對於申請頂級醫學院，建議至少提前一年做好申請準備！

另外，琥珀教育卓越精英課程(Amber Premier Academic Coaching) 過去曾成功協助多位學生入讀香港及英國的頂尖學府及專業科目，並設有物理治療及獸醫學實習計劃。

琥珀教育卓越精英課程(Amber Premier Academic Coaching) 過去曾成功協助多位學生入讀香港及英國的頂尖學府及專業科目。

參展院校涵蓋不同領域 應屆DSE及IB考生可參考三大升學出路：

1. 彈性收生院校：部分參展院校收生要求靈活，即使DSE或IB成績未如預期仍有機會入讀心儀學府。

2. 大學銜接課程：部分知名大學設有大學預備班 (Foundation) 或國際一年班 (International Year One)，助學生逐步邁向大學學位。

3. 一年制特快A-Level課程：相關成績可申請香港及海外頂尖學府。

琥珀教育全新推介高校預備課程

除海外大學及中學課程選擇外，琥珀教育全新推出APAC香港高校預備課程。Hong Kong Universities Preparation Programme (HKUPP) ，旨在幫助來自中國內地的學生熟悉香港的教育制度和模式。APAC HKUPP課程可在一至兩周內完成，內容包括：

學習技巧及撰寫學術文章技巧；

香港生活技巧與實用對話；

香港法律及文化相關知識；

學生可選擇以中文或英語授課，幫助海外學生在舒適的語言環境下迅速適應香港的生活和學習模式。

琥珀教育推出APAC香港高校預備課程。

升學展現場服務一應俱全

升學展除了提供大學課程、銜接課程及一對一面試外，學生亦可以在展覽與顧問和大學國際招生代表了解有關入學事宜，例如：

• 簽證

• 機票

• 學校住宿

• 監護人服務

• 當地物業資訊

• BNO Visa

學生當日即時收到學位後，更可立即預約辦理簽證。專業簽證團隊將會即場協助學生申請簽證及檢查所需文件，提供特快簽證驗身預約一條龍服務，讓學生可以準時開學！

想了解更多世界各地的頂尖院校和親身與學校代表對話，記得切勿錯過由琥珀教育舉辦的一年一度「國際升學展 2026」，團隊致力為廣大的學生提供優質的海外升學服務，為你的海外新生活提供關懷，促進本地人才智慧，開拓香港國際視野！

「國際升學展 2026 International Education Fair 2026」

日期：2026年7月15-16及18日 (星期三、四及六)

時間：上午11時至下午5時 (星期三、四) ; 上午11時至下午7時 (星期六)

地點：金鐘JW萬豪酒店3樓 (太古廣場 - 港鐵金鐘站F出口)

3/F, JW Marriott Hotel Hong Kong

查詢: 灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 旺角(2377 7880)

WhatsApp/Signal：6117 6512 (灣仔琥珀薈)/ 5229 7770 (旺角)

英聯教育 Coopers & Coopers (2377 9111)

WhatsApp：9137 4460

aec教育顧問 (2598 6166)

WhatsApp：5180 8913

（資料及相片由客戶提供）