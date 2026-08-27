其士集團獎學金培育工程專才　產學協作助學生行業接軌

隨著工程與建造行業持續創新及科技轉型，業界對人才的需求日益殷切。從智慧城市建設到綠色能源發展，香港極需一批兼具實務技能與創新思維的工程專才。面對此趨勢，業界與教育機構積極協作，透過職場接軌支援及獎學金計劃，全方位支持有志投身工程行業的年輕人，為業界注入新動力。



職業訓練局（VTC）與其士集團日前舉行獎學金頒獎典禮，表彰 40 名工程學科的優秀學生。自 2018 年設立以來，其士集團獎學金計劃已惠及超過 320 名 VTC 學生，累計發放金額逾 800 萬港元，展現出業界對職業專才教育的支持與投入。

業界獎學金培育工程專才

其士集團獎學金每年頒發予修讀土木工程、測量學、屋宇裝備工程學、電機工程、電腦及電子工程等範疇的高級文憑及職專文憑學生，金額分別為1 萬或 4 萬港元。對得獎學生而言，這筆獎金更是對其努力及潛能的肯定。

VTC 執行幹事唐智強表示，「這項獎學金不單為同學提供實質資源，鼓勵他們精進專業發展，更體現出其士集團對職業專才教育的高度認可，以及對香港工程專才的承擔。」除金錢資助外，其士集團更為 VTC 學生提供實習機會、就業配對及行業講座，讓學生接觸行業實際運作，了解發展趨勢，為投身工程行業做好準備。

VTC 執行幹事唐智強表示，獎學金計劃體現業界對職業專才教育的認可。

「VTC 一直致力提供貼近行業需要的優質課程和實務培訓。」唐智強說，「因應工程和建築行業持續創新和科技轉型，VTC 亦持續提升教育內容和培訓設施，讓學生掌握行業最新技術和發展趨勢。」他透露，VTC 將於 IVE 葵涌校園興建升降機及自動梯技術中心，配備自動梯、升降機、物聯網及室內無人機檢測等專業培訓設施，預計 2029/2030 學年投入服務，感謝其士集團主席郭海生及業界夥伴遊說政府撥款，讓計劃得以落實，為業界培育足夠人才。

從機械好奇到專業使命

剛完成 VTC 葵涌青年學院升降機及自動梯專業首年職專文憑（電機工程）課程的劉子嚴，是本屆獎學金得主之一。他選擇這個專業，源於對機械運作的濃厚興趣，日常乘搭升降機時也會特別留意機器運行是否順暢。「升降機每日承載著數以百萬計市民的安全，是一份默默無聞但責任重大的專業。」劉子嚴說，「這份獎學金對我來說是極大的肯定與鼓勵，不僅認同了我過去一年的努力，更激勵我在專業道路上繼續前行。」

早前透過學校安排的企業參觀，劉子嚴已對其士集團留下深刻印象。如今獲得獎學金並加入集團實習，接觸真實的工程環境，讓他感到驚喜。「實際工作體驗很好，團隊成員待人友善，讓我能快速融入。」他表示，短期目標是考取註冊升降機及自動梯工程人員資格，累積前線實戰經驗；長遠則希望將物聯網和大數據等技術引入工程實踐，為香港智慧城市建設貢獻力量。

劉子嚴已加入其士集團實習，期望未來將新科技融入工程實踐。

談及集團主席郭海生的勉勵，劉子嚴深受啟發：「郭主席強調安全第一和做人正直，我會記住這份精神，在工作崗位上盡力做好，不辜負其士集團和郭主席的期望。」

非本地生的工程追夢路

來自內地的曹思涵，現於 IVE 李惠利校園修讀機械工程高級文憑。來港求學，語言適應成為他的一大挑戰：「課堂全以英語授課，需將機械工程術語轉化為中文思考，起初雖感吃力，但最終都能克服。」他對機械工程的興趣，源於童年組裝樂高（LEGO）的經歷，當發動機零件按說明書拼裝後，賽車竟能成功啟動，令他驚嘆不已，亦燃起了探索機器運作原理的興趣。

這筆獎學金對曹思涵意義非凡：「大眾或許認為內地來港留學生家境富裕，但其實我來自普通工薪家庭。」他感言，這不僅是人生第一次獲頒獎學金，更是對他努力的肯定，令他更堅定投身工程專業的決心。

未來，他計劃畢業後繼續升讀學士學位，冀能晉身香港或大灣區的先進製造領域，成為獨當一面的工程師。他形容這項獎學金是連結學界與業界的珍貴橋樑：「這不僅讓我獲取理論知識，更透過業界交流加深對職場實際運作的理解。」

曹思涵獲其士集團獎學金，計劃畢業後升讀本科，投身大灣區先進製造領域。

業界領袖勉勵 品格比成績更重要

其士集團主席郭海生在致辭中向得獎學生闡釋其士集團堅守的「騎士精神」——勇氣、正直、承諾。他強調，品格比成績更重要，因為知識可以透過學習獲得，技能可以透過訓練提升，但品格才是一生最重要的資產。

其士集團主席郭海生勉勵學生堅守騎士精神。

郭海生分享他對三個核心價值的見解，他認為勇氣不是因為不害怕，而是即使害怕都願意向前走；正直是在沒有人看到的時候，都堅持做對的事；承諾是當達成了一項共識，就盡全力做好它。他勉勵學生，無論將來想成為工程師、企業家還是任何專業人士，這些品格都至關重要。

「科技可以改變工具，但是改變不了做人最重要的價值。」郭海生說，「無論世界變得多快，勇氣不會過時，正直不會過時，承諾更不會過時。」

產學協作培育工程專才

VTC 執行幹事唐智強表示，其士集團是 VTC 深化產學合作的重要夥伴，雙方攜手培育具備專業技能、國際視野和創新思維的新一代工程專才。他提到，VTC 正積極推動新能源運輸培訓，以配合智慧城市和行業綠色轉型發展需要。

其士集團多年來參與香港多項重要建設，涵蓋公共房屋、大型基建發展項目。其中，以全組裝合成建築法（MiC）興建的簡約公屋項目更創下香港高層公共房屋建造速度的最快紀錄。集團亦曾參與香港國際機場三跑道客運大樓及停機坪工程、港珠澳大橋香港口岸自動化停車場工程，以及啟德體育園升降機及電扶梯工程等，為城市發展與民生建設作出貢獻。隨著香港工程和建造行業持續創新和科技轉型，VTC 與其士集團的產學協作模式，正為業界培育具備專業技能、國際視野和創新思維的工程專才，為香港長遠發展注入新動力。

（資料由客戶提供）