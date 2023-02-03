教育燃新辦跨界別研討會　教大趙永佳：ChatGPT為教育界帶來衝擊

機構「教育燃新」於2月3及4日舉行主題為「教育創變大召集！立足當下跨界協作創可能」的首個跨界教育創新研討會，請來教育工作者和跨界別教育人士，分享後疫情下持續創新教育及協助學生適應復課的方法，出席人士包括超過20位來自不同界別的領袖，包括學界、社創界、社福界、慈善及宗教團體等。



研討會首個分享環節由教育燃新董事會主席黃英琦主持，並邀請到教育大學社會學講座教授趙永佳、迦密愛禮信中學校長何玉芬及東華三院蔡榮星小學校長梁敦瑜為嘉賓。其中何校長及梁校長針對後疫情教育作出分享，例如學生在逆境中仍能好好生活的要素及教育必然改變應對現代的不穩定環境。趙教授就提到部份現時教育界有急切需要創新及改變的地方，例如AI的功能已經很強大，使教師需要思考學生需要的教育內容。



機構「教育燃新」於2月3及4日舉行首個跨界教育創新研討會，圖左至右分別為教育燃新董事會主席黃英琦、東華三院蔡榮星小學校長梁敦瑜、迦密愛禮信中學校長何玉芬及教育大學社會學講座教授趙永佳。（盧勁揚攝）

何玉芬校長在分享中引述自己最近進行與學生福祉有關的研究計劃，發現學生面對逆境時仍能好好生活的3個要素包括「人與人的連繫感」、「感到生活有意義及所學所做有價值」及「覺得未來有希望」，其中對未來的希望更要是學生在生活、課堂及與人相處之中看到及感受到的東西。

梁敦瑜校長說現代社會已經愈來愈不穩定，而過年3年的疫情已經將整個世界翻天覆地，大家都不能不變，如果繼續以過去的模式去教育及生活都會很痛苦。她又提到，過去有大浪來到的時候，一般都會呼籲大家躲避，但現時卻要教學生「滑浪」，讓他們擁抱契機及喜歡帶來的刺激感，讓他們有能力面對變化，而學校的課程編排亦要相應地配合。

趙永佳教授引用過去的數據及研究，指出學生有兩條會導致學習差異場的起跑線，即其社經地位及學術能力。如果學生的社經地位及學術能力都屬較低，升讀本地大學的比例就只有4%。另外，他又提到由OpenAI開發的ChatGPT能夠處理不同工作，亦對教育界帶來衝擊。他以自己為例，由於ChatGPT功能強大，未來將難以安排Take Home Exam（帶回家中完成的考試），教師都難免需要思考，到底應該要求學生記得什麼，或者需要學習多少學科知識。