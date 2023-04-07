薯片叔叔共創社｜超越電子學習研討會　ChatGPT對教育意味甚麼？

編註：本文摘自 《Unthinkable Digital》（2023 年 3 月）的《ChatGPT 對教育意味甚麼》，倫敦大學學院Rose Luckin教授是撰稿人之一。Luckin教授將於4 月14日在薯片叔叔共創社主辦的「超越電子學習」研討會上發表演講，主題是「我們如何與 AI 共同學習和共同創造」。 如果您想了解 AI等科技將如何重塑未來學校或職場學習， 請在4月9日前登入這連結免費報名：bit.ly/3xFPpAK。

ChatGPT代表什麼？

ChatGPT是生成式人工智能在今年初開始獲廣泛應用，而應用範疇亦不限於教育，例如：更先進的客戶服務聊天機械人；撰寫報告、工作計劃、文章或雜誌文章； 成為搜索引擎的一部分（例如，微軟的Bing）以及應用於視覺媒體創作，預料在不久將來許多文職人員工作上將使用生成式人工智能。

ChatGPT是生成式人工智能，不少產品和服務正陸續加入生成式人工智能工具，例如：更先進的客戶服務聊天機械人；撰寫報告、工作計劃、文章或雜誌文章； 成為搜索引擎的一部分（例如，微軟的Bing）以及應用於視覺媒體創作，預料在不久將來許多文職人員工作上將使用生成式人工智

改變遊戲規則的時刻

許多教育工作者非常關注如何避免學生使用生成式人工智能，他們視這些科技為作弊工具。 部份大學已經禁止學生使用這些人工智能軟件，並設定規則來加強監控，例如引入檢測軟件、採用實體筆試。

並非所有人都同意這種限制性觀點，有些教育機構正接受這項科技，承認學生必須了解如何使用這些人工智能工具，因為它們很可能成為學生未來生活的一部份，並就使用這類工具為師生制訂政策和指引。

我們認為，教育的最大陷阱是未能認識到生成式人工智能（包括更廣泛的人工智能）是一種改變遊戲規則的科技，對教育和社會都有深遠影響。

ChatGPT的例子，正好反映一項已經存在多年的人工智能科技，如何迅速成為主流。未來它可能會應用於文字處理，社交媒體和網上搜尋，成為常見的通信科技。 教育是讓我們的下一代為世界做好準備，並能駕馭變化，若要做到這一點，教育機構和教育工作者必先自己做好準備。

ChatGPT的例子，正好反映一項已經存在多年的人工智能科技，如何迅速成為主流。（GettyImages）

重新思考教育是什麼以及為了什麼

當談到未來科技，大多數教育系統都沒有為學生設想。 我們必須捫心自問，目前的課程是否切合現今世代：為甚麼要教孩子們一些人工智能可能做得更快、更便宜、更準確的東西？

我們必須清楚明白人工智能和人類智能大有不同。 像ChatGPT這樣的生成式人工智能，它們並不理解正在生成甚麼、也不知道它們提供的資料用途。相反，人類受益於元認知（meta-cognition）、自我理解、自我調節、情商和情境智能。 這些差異表明，我們應該將教育系統的重點重新放在提高對知識理論的認知（human epistemic cognition），包括理解知識是什麼、它從哪裡來，以及甚麼是好的證據。

知情和合乎道德的選擇

我們還需要加強發展關鍵的數碼素養，讓學生使用新科技時考慮對社會和道德的意義並作明智的選擇。ChatGPT以互聯網作為機器訓練的基礎語言並能提供人性化回應，不幸地這導致ChatGPT有機會複製不正確的信息，以及有機會提供涉種族偏見和冒犯性語言回的應。學生需要學習如何利用人工智能提升人類的能力，包括學習知識、提升智力和影響世界的能力，亦要學習人工智能在道德方面的影響。

這意味我們教學時需要批判性地擁抱人工智能，從使用人工智能開始，了解其功能和局限，並以人類智能來補充，這樣才能透過人工智能改變教育系統，而非單單禁止使用它。這種積極主動參與對於提高生成式人工智能為教育和社會提供的潛在價值至關重要。

ChatGPT改變教育的潛力是巨大的。 我們可以此為催化劑，重新思考教育目的，專注於培養人工智能無法簡單複製的人類智能要素。（GettyImages）

使用人工智能作為催化劑來改變教育

ChatGPT具備改變教育的巨大潛力，我們可以此為催化劑，重新思考教育目的，專注培養學生人工智能無法簡單複製的人類智能要素。我們可利用人工智能改善教育改革的進程，注重實驗和教師自主。 最後，我們應深入思考我們在日常生活和教育中運用科技時所面對的道德問題，探索我們如何做出更明智的選擇，以解決而非加深社會不平等問題。 教育工作者、科技專家和政策制定者必須共同努力，充份發揮人工智能的力量。