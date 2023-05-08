DFCHK｜2023香港創意行動挑戰賽開始報名　獎項包括海外交流機會

Design for Change（DFC）全球創意運動於 2009 年由印度亞默特巴德（Ahmedabad）河濱學校（Riverside School） 校長 Kiran Bir Sethi 創辦，引導孩子從懷疑自己"Can I?"轉化為肯定自己"I Can! " 。（撰文：香港創意行動協會 DFCHK）



2017年西班牙馬德里BTC年會，香港30多位學生、家長與教師向30多國代表分享改變世界故事。

在設計思維的原則支持下，DFC 理念中FIDS （Feel感受， Imagine想像， Do行動， Share分享） 四個核心步驟，著意培養孩子們的觀察力、責任感，關心幫助身邊有需要的人，從中引導孩子如何從創意想像，到構思設計，並最後活學活用，實踐於生活中。由於整個過程，參與者的自發性及主導權被尊重擁有主導權，他們因此能建立自主性及自信心，認識並突破自己。透過企劃的設計及執行，孩子從小就認知自己對家庭、學校、社會均有影響力，能夠運用自己的力量去影響同儕及感染他人，貢獻社會。我們希望當人們還在抱怨世界的時候，我們能夠建立一群積極正面的新一代，運用自己的力量去改變世界。

DFC I CAN Challenge全球創意行動挑戰賽是最大型世界性設計思維運動，現在全球已有65個國家及地區參加，感染了全球超過兩百萬名孩子及青少年，當中包括美國、英國、日本、新加坡、臺灣、以色列、西班牙等地。全球疫情消退，2023年DFC香港將重新出發，與本地著名設計思維教育組織創鋒教育InnoEdge Education及註冊慈善團體感恩城市慈善基金舉辦2023 I CAN Challenge 2023香港創意行動挑戰賽，激發本港孩子及青少年運用創意，改變世界。

香港創意行動協會 （DFCHK） 為註冊非牟利機構感恩城市慈善基金全力支持的項目。感恩城市慈善基金推廣全城感恩文化，並以感恩傳承教育為目標，與DFC理念不謀而合。DFCHK所有收益均用以作為發展基金，支援本港的DFC創意運動發展。我們以「讓孩子成為自己人生的設計師」為信念開展DFCHK的工作。本會發起人為葉文謙先生 （Jeffrey）。Jeffrey為資深專上教育工作者及管理人員，現為專上院校學術質素保證總監，香港教育大學幼兒教育及心理輔導學系客席講師，曾任浸會大學親職教育課程主任及香港專業輔導協會前董事及秘書長多年，亦為本地幼兒教育機構顧問及著名劇團擔任董事之職。

香港創意行動挑戰賽自2012年起舉行已歷八屆，得獎隊曾到中國內地（2016）、台灣（2018）、西班牙（2017）、印度（2014）等地參與BTC改變世界年會進行交流。經過3年疫症消退，2023年我們以I CAN Challenge出發，希望將挑戰賽從學校帶到家庭及社區，鼓勵 5 至 17 歲的孩童及青少年組成最多五人一組，並有一位成人作指導員協助（如老師、 父母、社工等），以四個簡單步驟身體力行，展現他們的故事：

1）感受（Feel，周遭及日常生活中最困擾、使孩子想積極改變的事或問題）

2）想像（Imagine，思考出有效率、能解決問題的方法）

3）實行（Do，運用最少的資源並符合環保原則，展現行動力，將想法用一星期付諸實踐）

4）分享（Share，分享自己的故事，以報告、投影片或影片記錄四個步驟作為評審的依據）

2023香港創意行動挑戰賽終極目標（聯合國17個可持續發展目標及自訂目標）。

挑戰終極目標 （聯合國17個可持續發展目標）:

1. 無貧窮

2. 零飢餓

3. 良好健康與福祉

4. 優質教育

5. 性別平等

6. 清潔飲水和衞生設施

7. 經濟適用的清潔能源

8. 體面工作和經濟增長

9. 創業、創新和基礎設施

10. 減少不平等

11. 可持續城市和社區

12. 負責任消費和生產

13. 氣候行動

14. 水下生物

15. 陸地生物

16. 和平、正義與強大機構

17. 促進目標實現的伙伴關係

18. 自訂目標

此活動的評審團會根據故事內容選出優秀作品，頒發特色獎項（包括大膽突破獎、最有創意獎、最易採用獎等），得獎組別可獲獎品、特色體驗以或海外交流作為鼓勵。同時，相關指導員也會獲頒發「優秀指導獎」，以表揚他們帶領孩子完成優秀故事。評審團由主辦機構邀請相關界別的專業人士組成（如教育界、社會服務界、藝術設計界等）。

截止報名：2023 年 5 月 31 日

截止收件：2023 年 7 月 14 日

結果公佈：2023 年 7 - 8 月

2023 年 DFCHK 創意分享大會及特色體驗：2023 年 9 月

DFC 國際年會Be The Change Conference （印度） ：2023 年 11 月

有關詳細的參賽資料及收件方法，請參閱網站，一切資料以網站章程文檔為準。

請觀看我們的網上簡介會視頻，以了解更多創意行動挑戰賽的詳情及參考例。網上簡介會視頻連結：https://www.innoedge.com.hk/dfc-2023-0311/

查詢電話：5540 2740

查詢電郵：dfchk.ican@gmail.com

報名連結：https://su.vc/dfc-0301

報名費用：每隊$250 （請把報名費存入感恩城市慈善基金戶口：東亞銀行 015-213-40-400211-4 戶口名稱：GA CITY CHARITY FUND LIMITED。完成後，請保留收據並於報名時一併上載到網上報名系統。）

活動網站：http://www.dfcworld.org/Hongkonghttps://www.innoedge.com.hk/dfc-2023-0301

Facebook 專頁：http://www.facebook.com/DFCHKhttps://www.facebook.com/GACityCharityhttps://www.facebook.com/InnoedgeEducation