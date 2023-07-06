好書熱點｜第四屆出版雙年獎名單出爐　中大出版社作品獲出版大獎

「香港出版雙年獎」已經踏入第四屆，並在上月20日發布得獎名單。今年的出版大獎由中文大學出版社出版的《動物嘉年華：西西的動物詩》（中英雙語版本）獲得，該書同時亦獲得文學及小說類最佳出版獎，是「雙年獎」自第二屆增設出版大獎以來，首次由文學及小說類作品獲此獎項。



「創意香港」總監曾昭學先生於得獎名單發布會上致辭。（香港出版學會提供）

「香港出版雙年獎」由香港出版學會主辦，並由香港政府「創意香港」為主要贊助機構。大會於天際100公布得獎名單時，邀請到「創意香港」總監曾昭學擔任主禮嘉賓， 其他嘉賓包括「香港出版雙年獎」項目籌委會主席李家駒博士、決選評審許朝英、馬桂綿及蔡淑玲。

本屆雙年獎自去年 11 月起接受報名，共有85間合資格出版社提名作品參選，數量較上屆多之餘，亦有超過三成出版社屬首次參選，另外大會共收到345本參選作品。作品會由21位來自兩岸三地的專家和學者組成的評審團，以公平、公正、專業的評選程序和機制作評選，而今屆決選更是疫情以來首次恢復以實體模式進行。今屆雙年獎最終有93項出版物得獎，廣泛涵蓋香港的人文情懷、城市風貌及歷史文化等主題。大會期望「雙年獎」可以鼓勵本地更多出版創作，同時有助說好香港故事。

「香港出版雙年獎」項目籌委會主席李家駒博士感激「創意香港」繼續支持第四屆「香港出版雙年獎」。（香港出版學會提供）

曾昭學在發布會上表示，對於「創意香港」資助的「想創你未來—初創作家出版資助計劃」下有多本獲資助作品，獲頒「雙年獎」感到與有榮焉。他亦恭賀香港出版學會成功舉辦第四屆「雙年獎」，以及各得獎團隊，並感謝來自兩岸三地的專家評審。

雙年獎項目籌委會主席李家駒博士就指，現時要製作出題材吸引、內容豐富、設計精美而又受讀者歡迎的書籍並非易事，因此非常感激「創意香港」繼續支持雙年獎，令香港出版業的從業員和出版物獲得華文地區資深出版人的重視和認可，意義重大。

今屆雙年獎頒獎典禮將於7月20日舉行，在出版同業的見證下嘉許各獎項得主，以鼓勵出版團隊及作者。另外，得獎作品除了會於香港書展、港九新界公共圖書館及書店的「得獎作品巡禮」上展出外，亦將透過今屆增設的粵港澳大灣區巡迴展覽活動，於廣東省及澳門的書店展覽，以及參加大會專為内地市場而設的數碼廣告宣傳活動。