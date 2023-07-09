賽馬會幸福校園實踐計劃總結研討會　逾200同工及15校創正向校園

校園生活是學生們生命重要一環，「賽馬會幸福校園實踐計劃」早前獲賽馬會慈善信託基金捐助，並由香港輔導教師協會、理工大學專業及持續教育學院、保良局、東華學院及15間中小學主辦，推行為期3年的專業正向教育培訓及支援，營造正向校園文化。該計劃於上月29日舉辦總結研討會，分享計劃夥伴在實踐過程中所累積的經驗及心得。



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「賽馬會幸福校園實踐計劃」於2020至2023年進行，獲賽馬會慈善信託基金捐助，並由香港輔導教師協會、理工大學專業及持續教育學院、保良局、東華三院及15間中小學主辦，旨在透過專業正向教育培訓及支援，15間學校的共創共建，配合「環境營造」、「設計思維」及多媒體教育資源，培養學生的社交情意素養及正向思維，營造正向校園文化，從而提升學生、教師及家長的身心靈健康。計劃亦會建立資源庫，與學界共建高效、適切及可持續發展的正向教育模式。

當日的「創變力量.幸福校園」研討會以網上及實體形式進行，主題分別是「幸福校園創變歷程——如何共創共建策略和方案推動正向校園文化」、「以實證為本建構適切香港本地文化的正向教育發展模型」、「幸福校園推動者——從比較研究看學校領導的關鍵角色」、「有效的校本正向教育策略——計劃學校的實踐及亮點分享」，以及「有危便有機——探討香港、英國及澳洲的正向校園文化：如何面對逆境？」

此外，研討會亦推行實體展覽及10場體驗工作坊，展覽內容包括環境營造、資源配套及幸福扭蛋機。體驗工作坊主題包括正向教育課程資源、與Dustykid 塵團隊、個別計劃學校合作設計的社交情緒教學工具、環境營造工具包等，更邀請到來自英國的「調查研究」項目合作夥伴Anna Freud National Centre for Children and Families團隊參與研討會及帶領工作坊探討英國校園正向策略，有份參加的同工可免費獲得整套計劃正向教育資源工具「幸福喼」。

計劃召集人何玉芬表示，計劃正值3年疫情期間發生，正好回應學校面對的挑戰，包括社交情意發展、情緒健康等，並感謝團隊、捐助機構、合作夥伴、顧問，以及15間學校共同協作，建立校本的正向校園文化。她又指，校長及正向教育團隊的角色至為關鍵，本港學校正發展獨特及多元的正向教育模式，只要讓教師提升專業能力及配合校園環境營造，便可讓師生建立歸屬感，提升幸福感。

該計劃於上月30日至本月7日期間舉辦「校園實地參觀交流活動：幸福校園之旅」，開放計劃學校校園予同工，分享校本實踐正向教育的經驗、參觀「環境營造」的成果及校園設施等，感受幸福校園的快樂氛圍。