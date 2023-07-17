東華學院兩大課程 增ESG及醫療資訊及服務管理元素 迎合社會發展

近年政府致力推動綠色科技及社企發展，東華學院近年開辦社商企業持續發展（榮譽）管理學學士（SBS），結合社會政策分析、商業元素、社企營運以及設計思維等，助新生代掌握平衡企業利益以及社區發展的要訣，孕育他們成為社企達人。另外醫管局近年大力推動智能醫院的發展，積極引入創新科技如電子病歷，為應對社區需要更多熟知醫療系統及創新科技的人才，學院早於去年開辦醫療資訊及服務管理（榮譽）學士（BHISM）。

攝影：陳葦慈



社商企業持續發展涵蓋商業、社企以及非牟利機構三大範疇

全球暖化是國際間致力解決的問題，尤其是近年極端天氣的出現頻率越來越高，令到各行各業都以低碳排放作新的發展方向。雖然不少院校有提供環境、社會及企業管治（ESG）的相關課程，但都著重於商業範疇，故東華學院近年就開辦社商企業持續發展（榮譽）管理學學士，助同學更易掌握商業運作、社企和非政府組織（NGO）之間的平衡要訣。

課程主任張子穎教授直言，課程的核心在於教導同學如何平衡經濟和環境：「例如對商業而言，你追求經濟目標的同時，亦要平衡環境責任。相反，對社企和NGO而言，你維持環境穩定的同時，亦要好好管理公司，有一定的收益，才能營運下去。因此，課程所教導學生的，正是如何用設計思維做好經濟和環境的平衡。」

社商企業持續發展學士課程課程主任張教授表示，課程強調 如何用設計思維做好經濟和環境的平衡。

前景樂觀 行業缺乏人才

近年不少企業都著重企業管治，「例如香港交易所自2016年開始，便要求所有上市公司每年都需要提交一份ESG報告。香港目前最缺乏的，正是研究ESG的人才。」張教授補充道：「而SBS課程亦加入ESG 元素的撰寫報告，助同學更早掌握相關要訣。」他表示，ESG除了企業管治及社會分析外還包括環保，所以課程特別加入綠色科技元素，希望同學可以盡早掌握相關知識，因為SBS教授不只學生於NGO /社企維持公司經營，亦令他們學識如何在私人公司達成ESG的目標。

香港現時有超過700間社企，而不少企業亦設立社區關係部 (Community Relations Department)， 所以行業長期需要那些熟知社會分析及商業運作的人才，協助管理企業，提昇企業的社會形象。」教授補充，每位畢業生畢業前需為NGO /社企運用所學完成顧問報告，當中會直接與NGO/社企的負責人以及服務對象對話，掌握第一手資料，而第三身角度構思更適切的服務，提昇機構的服務效率及效能。「課程亦設有海外交流計劃，鼓勵同學『走出去』，了解海外社企的運作。同時，我們亦為同學提供實習機會，希望他們畢業前可累積更多實戰機會。」

小班教學 師生關係緊密全方位了解同學需要

現時就讀3年級的朱勇慈（Matthew）在外國完成中學課程後返港曾從事旅遊業一段時間。不過疫情下，他毅然重投校園，選擇東華學院的社商企業持續發展學士課程。「當時我認為自己到了事業的樽頸位，希望提升自己的管理能力，恰好見到這個課程，其內容亦是我有興趣，所以便決定報讀。」

他指出課程屬小班教學，所以師生關係十分緊密，而教授亦會帶同學到訪不同的社區及社企，他表示自己曾到訪過愛民邨探訪：「愛民邨有很多老人家，他們完成不了解新科技，甚至最簡單的智能電話亦不懂得用，令我知道的確需要有一個群體去幫助他們改善生活。」再加上學校設有不同獎學金，令自己的學業壓力和經濟壓力都得以減輕。 「現時我在非牟利機構實習，我希望可以加入NGO負責資金募集，這樣便能夠分配更多資源在社區服務上，幫助到更多有需要的群體。」

朱勇慈（左）指出課程屬小班教學，所以師生關係十分緊密，再加上學校設有不同獎學金，令自己的學業壓力和經濟壓力都得以減輕。

智慧醫院普及化 大數據結及醫療知識

近年AI及大數據化成為主流，不少行業都大力推動數據化。醫管局去年亦強調智慧醫院將成為香港的主流，而早前所推出尸的電子病假系統便是其中一個智能化項目的例子。要推動智慧醫院，社會便需一群既熟會醫療知識又懂得資訊科技的專才，因此東華學院前年推出全港首個醫療資訊及服務管理（榮譽）學士，培育相關人才。

醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程主任伍時豐博士課程結合三大範疇，包括服務管理、資訊科技以及健康科學。「畢業生就如橋樑，需要如不同的專才如醫護人員溝通，所以他們一定要對醫療健康範疇有一定程度的認知。我們要求學生修讀健康科學，對病理和藥物等醫療知識有充分的理解，才能於醫院跟醫護人員有更好的接洽。」伍博士指，全球都對醫療資訊專才十分渴求。

伍博士形容課程內容全面，畢業生能良好地跟醫護人員交流，處理好相關工作。

因父傷患 立志投身醫療行業

現時為醫療資訊及服務管理(榮譽)學士課程三年級生的Rainbow因父親早年曾遭遇意外，導致頸和腰部受傷，希望投身醫療行業，因而取得高級文憑學歷後選擇東華學院的醫療資訊及服務管理課程。「雖然我並不是前線的醫護，未能為病人治療。不過我希望在醫療系統的後方，以科技減輕前線醫護的工作量，提昇醫療質素。」

東華良好硬、軟件配套 有助學生吸引知識

伍博士表示課程是採小班教學制，希望可以為同學帶來更多的關顧。Rainbow對此很同意。學生之間會互相交流，並肩成長，而老師亦十分關心我們，甚至可以做到一對一的學業照顧，整個學習氣氛都十分濃厚。」她表示教學硬、軟件配套都很好：「因為這一科是有關電子科技，所以校方亦有提供有質素的配套輔助我們學習，如以虛擬實景裝置助我們更了解人體結構。」

Rainbow（右）大讚東華學院的硬、軟件配套很好，如這些VR裝置能讓學生充分了解人體結構。

東華學院再推「EduCare@TWC入學獎學金計劃」成功入讀最多可獲60,000港元

除了緊密的師生關係、實習及海外交流機會外，今年成功入讀社商企業持續發展及醫療資訊及服務管理兩個課程的同可都可以獲得4萬元的「EduCare@TWC」入學獎學金。扣除政府的免入息審查資助（NMTSS）後，同學首年可免交學費。

除這兩個課程外，「EduCare@TWC入學獎學金計劃」同時涵蓋多個學士及高級文憑課程，當中包括幼兒教育、心理及生物醫學等，詳情請瀏覽：www.twc.edu.hk/educare 。7月31日前報名更可免200元報名費，勿失成就夢想的機會！

學院將於19及20號上午9時至下午5時於東華學院（京士柏）校園設即場報名，有意入讀的同學可以於放榜當日來學院了解更多。

即場招生日：

日期：7月19及20日（星期三及四）

時間：上午9時至下午5時

地點：東華學院（京士柏）

何文田衛理道31號東華學院馬錦燦紀念大樓三樓



6大SSSDP學士課程 畢業後可獲專業資格

另外，學院亦另設6個獲政府資助的SSSDP學士學位課程，課程範疇包括：護理學、醫療化驗科學、職業治療學、放射治療學、物理治療學及應用老年學。當中不少課程獲專業學會認可，同學畢業後可註冊並在香港執業。而應用老年學同時提供4萬元入學獎學金，入讀的新生可首年學費全免。有意報讀的同學記得在7月20至22日經JUPAS 的個別指定時段內將課程排至Band A 以增加入學機會。

SSSDP學士學位課程詳程：www.twc.edu.hk/sssdp

（資料及相片由客戶提供）