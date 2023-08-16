大家樂「DSE有你有大家獎勵計劃」逾30萬助學金 支持考生追尋夢想

年輕人作為未來的社會棟樑，在學業路上，值得更多的支持！大家樂於今年4月首次推出「考試路上有你有大家」計劃，全方位鼓勵學生備戰DSE，為應屆DSE考生打打氣。大家樂推出「DSE有你有大家獎勵計劃」，向九龍倉集團創辦的「學校起動」計劃網絡內的82間中學提供港幣$328,000助學金，鼓勵基層學生為DSE付出的努力！「DSE有你有大家獎勵計劃」頒獎活動於8月8日順利舉行，當日更邀請到幾位應屆DSE考生，分享他們獲得助學金的感受及如何善用助學金。



全城參與 82間學校受助

由DSE備試至放榜期間，大家樂與應屆考生共同進退。「DSE有你有大家獎勵計劃」更鼓勵一眾顧客一同支持考生，於推廣期間惠顧燒味系列滿$55或以上，大家樂即會捐出$3予「學校起動」計劃，合共資助82間學校，獎勵考生完成DSE里程碑。其計劃有別於一般給予成績優異生獎勵的計劃，獲得助學金學生的家庭經濟狀況、操行及參與社會服務等條件亦會納入考慮之中，為有需要的基層學生提供適切的資助。

頒獎活動當日，大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷聯同「學校起動」計劃基金會委員會委員黃光耀進行支票頒贈儀式。

「學校起動」計劃基金會委員會委員黃光耀先生勉勵學生繼續努力。

「不要怕，只要信。」聖芳濟各書院馬慧茹校長寄予一眾學生勇敢迎接挑戰。

$4,000助學金開IG Shop 實踐創作夢

「多謝老師栽培，最開心讀書的努力有人看見，同時亦十分感謝大家樂『DSE有你有大家獎勵計劃』！」來自五育中學的黃靜熱愛藝術，打算利用$4,000助學金投放於人生首次創業，為生涯規劃做好準備。「我想開一間IG Shop，為客人提供人像畫服務，助學金會用於購買畫畫器材、推廣等等。雖然計劃依然很初步，但覺得一試無妨。」此外，黃靜亦努力彌補不足之處，利用助學金學習英文，除了金錢上的獎勵，亦增加了她的信心，是一個很大的鼓舞。

黃靜(五育中學)。

另一位獲得助學金的周創恒，來自佛教沉香林紀念中學。他坦言得知獲副校長提名助學金時，覺得信心十足，同時受到很大的鼓勵。「我頗為滿意DSE的成績，有信心能入讀心儀大學，報讀IT相關學科。助學金主要為入大學做準備，會將7成助學金用於購買參考書、電腦等相關設備，而其餘助學金則會同家人吃飯，感謝他們對我的支持！」

周創恒(佛教沉香林紀念中學)。

（資料及相片由客戶提供）