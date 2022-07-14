明愛專上學院9月新辦三課程　新護理學士課程供讀副學位學生報讀

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校公布，9月新學年將開辦三個全新課程：護理學榮譽學士應用學位課程、人工智能及資訊通訊科技高級文憑、以及翻譯科技與現代語言高級文憑。校方表示，護理學榮譽學士應用學位課程是為修讀高級文憑及副學士課程人士，提供晉身護理行業的另一升學途徑。



護理學課程畢業生可得註冊護士專業資格

校方表示，護理學榮譽學士應用學位課程，是教育局挑選為應用學位先導計劃的其中一個課程，讓擁有高級文憑或副學位資格的申請人，可以相對較短的年期，完成原本為期五年課程，畢業後同樣獲得註冊護士專業資格。課程亦獲「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)每年 77,040 元的學費資助，扣除資助後平均每年學費為 54,420 元。

校方稱，明愛專上學院及明愛白英奇專業學校今年開辦兩個相關的全新高級文憑課程——人工智能及資訊通訊科技、翻譯科技與現代語言。

翻譯科技與現代語言高級文憑學生需選修德文或日文

校方又表示，翻譯科技結合人文及科技學科，要讓學生發展人手翻譯所不能的技能，翻譯科技不單比人手快，更能翻譯數百種語言，及應對新媒體的要求，課程在加強學生中、英文語言外，同時教授學生第三種語文的知識，需選修德文或日文。課程亦會教授實用翻譯及翻譯科技的理論及實用知識。

兩個課程新設入學獎學金及學業優異獎學金，分別為20,000 元及40,000 元，成績要求分別為12分及18分。完成為期兩年課程的畢業生，將可銜接升讀人工智能榮譽