VTC與阿里巴巴瓴羊簽署諒解備忘錄　培育商業數據分析專才

為培育新世代的商業數據分析人才，職業訓練局轄下的香港專業教育學院（IVE）商業學科高級文憑，引入阿里巴巴旗下專注企業數據智能服務的杭州瓴羊智能服務有限公司的商業數據分析教材，IVE是全港首個涵蓋此培訓內容的大專院校，完成修讀的學生，可以免費考取瓴羊商業數據分析師課程認證，增強在本港及內地的就業及創業競爭力。



職訓局今日（18日）與阿里巴巴瓴羊簽署諒解備忘錄，雙方將協助職訓局學生發展及提升數據分析與應用能力，以進一步為香港企業和社會的數碼轉型賦能。職訓局今次獲阿里巴巴瓴羊授權，翻譯及增潤一系列的商業數據分析教材，教材透過將市場發展趨勢融入課程設計，結合瓴羊服務阿里巴巴集團電商平台客戶的最佳實踐，將協助學員全面掌握商業數據分析的知識及技能。

職訓局將商業數據分析教材融入IVE商業學科高級文憑的商業分析單元，同時IVE學生可獲免費考取瓴羊商業數據分析師課程認證，長遠能加強畢業生在內地，特別是粵港澳大灣區的就業競爭力，有助他們將來投身電子商貿活動或從事商業數據分析領域時更得心應手。今次的合作範圍亦涵蓋師資培訓，以及在未来研究共建綫上英文學習平台，以滿足更多學生遠程學習的需求。

諒解備忘錄簽署儀式於IVE（觀塘）進行，採用實體及線上混合模式，港杭兩地的嘉賓在線上參與。職訓局主席戴澤棠致辭時稱，期待今次與阿里巴巴瓴羊合作，共同培養新一代數據分析人才，為企業數碼轉型注入新動力，以滿足粵港澳大灣區以至全國不斷發展的商業數據分析的需要。

阿里巴巴集團副總裁、瓴羊首席執行官朋新宇表示，隨着數據智能化成為未來商業世界發展的關鍵驅動力，為各行各業輸送具備數據分析能力的數碼人才顯得尤為重要。瓴羊藉着今次與職訓局合作，可以為香港青年提供貼近市場趨勢及行業所需的免費商業數據分析課程。瓴羊亦將與VTC探討建立長期英文培訓平台，持續協助香港的數碼人才培育，積極參與數智化生態體系的構建，支持香港成為國際創科中心。