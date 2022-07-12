DSE2022｜文憑試放榜專家料JUPAS收生分數下調　考生宜作多手準備

【文憑試放榜／DSE／JUPAS／大學聯招】文憑試（DSE）將於7月20日放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城估計，整體而言今年大學各課程收生分數將下跌1分（最佳5科計），但醫療、人工智能等不受疫情影響的學科將不受影響。他同時提醒考生，放榜前宜就不同成績情況作部署。



今年文憑試只有4.3萬名日校考生，另有逾7000名自修生，當中只有3.9萬人透過大學聯招（JUPAS）報讀大學。吳寶城表示，由於考生人數減少，學生比以往較易入讀大學，各課程收生成績亦會下跌，整體而言預計下跌1分（最佳5科計）。

學友社學生輔導顧問吳寶城估計，整體而言今年大學各課程收生分數將下跌1分（最佳5科計），但醫療、人工智能等不受疫情影響的學科將不受影響。

他解釋，儘管考生人數下跌，但考獲核心科「3322」及最佳5科獲19分的學生並沒有明顯減少，相信個別不受學生歡迎、學額多的課程收生成績將受影響。不過，醫療、人工智能、工程科技等不受疫情影響的學科，料影響較少。

若從院校角度而言，他預料自資院校的學位課程收生較受影響，因為八大開設的專上院校較受學生歡迎，期望完成副學位後能升讀大學。

吳寶城同時提醒考生，放榜前宜先做好部署，因應不同情況做好應對方案，以免放榜後受情緒影響做錯決定。考生可按預計最佳和最差的成績、中文或英文失手無法考獲3級或以上等情形，事先不同選科、報學校的部署。

他舉例，八大中現時有6間大學，以核心科「3322」及兩個選修科均為3科為基本入學要求，若學生一科選修科失手的話，可選擇的大學將減少。另外，若考生預計成績屬邊緣入大學水平，則應考慮同時部署報讀自資學位課程，爭取院校有條件取錄。