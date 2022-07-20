DSE八狀元升學意向　四人報中大三人讀醫科　一人讀英國劍橋大學

【2022 DSE狀元名單/成績統計】DSE中學文憑試今日（20日）放榜，今屆共誕生八名狀元，為為五男三女考生，其中四人為「超級狀元」，來自伊利沙伯中學、協恩中學、培正中學和迦密中學。

大眾一向關注狀元的升學去向，今屆八名狀元中有七人選擇留港升學。留港升學者有六人打算報讀醫科，其中三人報讀中大，一人報意讀港大，另兩人未有決定。比較近年DSE狀元的升學走向，海外升學比例於2020年曾一度上升，其後逐漸減少，而醫科仍是熱門選擇，超過6成狀元會選擇讀醫。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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1. DSE狀元升學地點

今年八名狀元中有七人打算留港升學（87.5%），一人打算前往英國留學，與過往比例相若。統計今年及過去五年狀元大多選擇留港升學，51個狀元中共有44人選擇留港，當中除2020年外，留港升學的比例都高於85%，而2020年的7個狀元中，有3個選擇到英國留學，比例超過42%。

2. 狀元心儀大學

今年及過去五年留港狀元選擇升讀香港大學（23人）或中文大學（19人），分別佔約45.1%及約37.3%。而前往海外升學的狀元則升讀劍橋大學（5人）或牛津大學（2人），分別佔約9.8%及約3.9%。

3. 最多DSE狀元升讀學科

醫科一直是最受歡迎的學科，過去五年狀元升讀醫科的比例高達64.7%（33人），其次是商科，佔約11.8%（6人）；牙醫學、社會科學及法學、政治學各佔約5.9%（3人）；其餘學科合共佔約5.9%（3人）。

至於今年八名狀元中六人計劃升讀醫科，另外兩個則分別打算升讀商科及政治學。