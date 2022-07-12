DSE放榜｜職訓局設1.4萬學額　兩科競爭最大　去年派4000萬獎學金

DSE中學文憑考試將於下周三（20日）放榜。職業訓練局（VTC )今（11日）舉行統一收生計劃簡介會，介紹下學年最新課程發展及統一收生安排等。職業訓練局表示，新學年會開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，接近14,000個學額，期望就有不同興趣及專長的應屆畢業生，提供多元出路，而大部分為資助課程。



校方又指，上年度共頒發接近4,000萬獎學金，有3,000名表現出色的學生能夠獲取，有高級文憑的畢業生更獲全額資助到海外升學，完成學士課程。



職業訓練局在新學年會開辦超過140項課程，共接近14000個學額，而大部分為資助課程。（廖雁雄攝）

職業訓練局高級助理執行幹事郭展幹表示，雖然今年考生人數減少及各大院校收生競爭激烈，但整體上接獲的報讀申請數量與去年相若，大約有27000個，當中以資訊科技及醫療等範疇的科目，最受歡迎及競爭最大，大約6個人爭1個位。

在考生人數下跌及院校收生競爭激烈的情況下，郭展幹預計今年考獲3322或以上成績的考生人數會減少，但認為考生在得知成績後或會再改選，實際情況需在放榜後再觀察。

而與醫療健康相關的科目包括「體適能及運動營養學」、「藥劑科學」、「配藥學」、「醫療保健」、「生物醫學」等高級文憑課程，亦大概5個人爭1個位。郭展幹又說，「電訊及網絡科技」及「視覺藝術與文化」等科目亦均受歡迎，反應理想。

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郭展幹提到，上年度共頒發接近4000萬元獎學金，有3000名表現出色的學生能夠獲取，以鼓勵他們在不同領域發揮所長。他又說，有高級文憑的畢業生更獲全額資助到海外升學，完成學士課程。

另外，校方今年新設數個全新科目，包括「藝術科技高級文憑」、「地理空間科學及土地測量高級文憑」、「環境保護高級文憑(科目組)」及「商業(電子商貿)高級文憑」等。郭展幹指，這類課程大約有30至60個學額，估計是2至3人爭1個位。

郭展幹預計今年考獲3322或以上成績的考生人數會減少，但認為考生在得知成績後或會再改選，實際情況需在放榜後再觀察。（廖雁雄攝）

收生安排方面，VTC將於放榜日至7月25日進行網上統一收生，同學可登入「VTC 中六入學申請平台」，亦可親身前往VTC 各院校報讀課程，並透過「VTC中六入學申請平台」及電郵獲知取錄結果。郭展幹表示，校方期間亦會增設熱線28976111，供學生和家長諮詢意見。

至於早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，如文憑試放榜成績符合有關課程的入學條件及要求，將於放榜日獲轉換成「正式取錄」。有關申請人須於放榜日上午9時至下午4時，登入「VTC中六入學申請平台」確認接受學位。

校方特別提醒，所有獲派學位的學生，必須在7月25日中午12時前於網上辦妥註冊手續，否則所派學位即屬無效。