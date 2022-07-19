校園天地｜陳呂勇闖元宇宙　HADO攻防得心應手

隨著時代的發展，體育學界比賽不再局限於比賽目的、場地、年齡、性別，而是注入科技應用與學習等元素。一連兩日的「HADO電閃學界巡迴賽」假天水圍+WOO嘉湖一期商場圓滿落幕，參賽隊伍來自16間中、小學及大專學校的HADO校隊參與。其中，圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學於連場激戰中勇奪中學男子初、高級組、中學女子組及中學男女子混合組別多個獎項，戰績彪炳，可謂全場大贏家，如入無人之境。（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）



HADO電閃學界巡迴賽代表（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學署任校長彭家強先生坦言疫情使全港學生的運動時間及社交機會直線式下墜，他認為「除關顧學生的學業外，亦應趁恢復面授課堂時，著力建立學生全人發展的平台，積極組織不同範疇的學習活動，加強學生的學習經驗，培養其終身學習能力。HADO易學且能有效培訓學生的解難能力、協調能力、應變能力等，有利學生學習，因而引入電子閃避球。」他見證學生參與課外活動後，對他們產生不可缺少的正面影響及直接影響其待人處事的價值觀，肯定課外活動對學生的重要性，故在本校積極推動體育發展，特別是電子運動的領域。

6月25及26日，本校參與由置富資產管理舉辦的「eSquare玩競技X學科技@+WOO」活動。是次活動假天水圍+WOO嘉湖一期商場舉行，活動內容包括「HADO電閃學界巡迴賽」，天水圍為第一站，本校學生先拔頭籌，囊括中學男子初中組、高中組、男女子混合組冠軍，以及中學女子組季軍，首戰即勇奪桂冠。

商場比賽訓練學生臨場心態（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

HADO電子閃避球是由日本引入香港的新興運動之一，以增強實景技術（AR）結合傳統閃避球的新興運動，由於HADO的玩法及規則較簡易，對參加者的體能、速度等的要求比較低，故深受學界歡迎，從而衍生不同大小的比賽，未來甚至有機會代表香港出戰國際賽。是次比賽的特色在於場地別於以往，運動比賽一般在體育場上一決高下；是次比賽卻移師熙來攘往的商場內進行，以配合「元宇宙」的概念，結合現實世界和虛擬世界，讓體育運動進入社區，推高比賽現場熾熱氣氛，為參賽者吶喊助威，為社區注入正能量。

雖說HADO校隊表現卓著，但本校更重視的是學生的得著。學生發展委員會總主任林嘉威老師指出HADO是重視團隊合作的體育比賽，在訓練期間，學生需要懂得與對隊友合作、建立默契、靈活地進行不同應戰策略，提升隊內凝聚力，眾志成城才能事半功倍。無形地，他們漸漸學會了互相支持、鼓勵，正面而積極地面對逆境，沉著應戰，扭轉乾坤。在生活上又何嘗不是如此呢？他更提及HADO是香港未來電子運動的其中一個重要發展的項目之一，能加強推動學生未來體育「專業化」及「產業化」，因此亦於未來為區內學生規劃更多元的電子運動進行體驗。

林嘉威老師與隊員於課後進行戰術訓練（圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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