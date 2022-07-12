校園天地｜天主教鳴遠中學　歡慶回歸25周年　培育學生家國情懷

天主教鳴遠中學經常舉辦和參加不同形式的活動或比賽，從中培育學生對國家和香港的歸屬感，成為具國家感情、香港情懷、國際視野的優秀青年。今年，為慶祝香港特別行政區成立25周年，學校在6月30日隆重舉行天主教鳴遠中學慶祝香港特別行政區成立25周年大會暨頒獎典禮，並邀請到香港內地青年義工交流協會主席莊樹煌先生和培楠愛國教育基金主席徐成東先生擔任主禮嘉賓，同時香港小學資助校長會名譽主席梁兆棠校長、陳少棠先生MH, JP、景林天主教小學何詠懿校長、天主教佑華小學關詠詩副校長及將軍澳天主教小學香錦輝主任也親臨現場，與天主教鳴遠中學校監狄和詩神父、袁玉蘭校長及全體師生一同參與。（內容由天主教鳴遠中學提供）



典禮開始時，由學校海事青年團組成的國旗護旗隊進場，伴隨由全校各班推派的代表領隊下，鮮艷奪目的五星紅旗，在雄壯的國歌聲中徐徐升起、隨風飄揚。天主教鳴遠中學的國旗護旗隊成立只有半年，其中許浩然同學、蔡子軒同學和何建宏同學表示在護旗隊成立之初，便經歷第五波疫情而暫停課堂，在復課後便要加緊訓練。但老師除了教授步操和禮儀外，亦有講解國旗和國歌的歷史背景和意義，讓他們明白到中華民族的自強不息，並把這一份信念延續下去，繼續為祖國的繁榮作出貢獻。

校監狄和詩神父_袁玉蘭校長暨全體嘉賓。（相片由天主教鳴遠中學提供）

在升旗儀式後，主禮嘉賓莊樹煌先生和徐成東先生分別發表國旗下的講話，他們被升旗儀式莊嚴隆重的氣氛所感動，亦欣賞天主教鳴遠中學七十年來，讓學生正確認識祖國和香港的歷史發展，培養家國情懷。徐先生鼓勵學生積極學習，把握國家復興帶來的無窮機遇。

而早前獲得漢港優秀語文獎學金的兩位同學—中四甲班王冠棋和中五甲班羅佳煒亦有分享獲獎感言。王同學憶述四年前，由內地移居香港時，對學習和環境感到陌生，有幸得到校內老師的關愛下，逐漸克服各種障礙，投入多元化的活動，並領略到學習的趣味；而羅同學則鼓勵同學建立正確的學習態度，好好裝備自己，為未來的升學奠定基礎。

嘉賓頒發「慶回歸二十五周年徵文比賽」獎項。（相片由天主教鳴遠中學提供）

國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮發表重要講話，當中提到「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」並期望社會各界要引領香港青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。天主教鳴遠中學將一如以往地透過各種資源，豐富學生的學習生活，同時培養學生認識憲法、基本法賦予的角色和地位，建立正面而積極的價值觀，讓香港的年青人進一步融入國家發展大局，在「一國兩制」獨特優勢和中央全力支持下，融入國家發展大局，迎接新機遇，開創更美好的未來。

（內容由天主教鳴遠中學提供）

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