恒生大學1成教員離職　4成因移民　校長何順文：唔值得擔心嘅現象

恒生大學校長何順文今日（12日）出席傳媒聚會，提及今年的收生情況，指恒大一年級入學報名人數約為3000人，升16%；另外，隨着疫情緩和，外地申請人數亦回升至約1200人，接近疫情前水平。當中有部分科目的競爭亦較為激烈，例如新聞傳播150人爭40個學額，平均3.75人爭一個學位，而商學院依然是最多人申請入學，當中的會計學系由260人爭100個學位。他又提到教師流失率約為10%，當中四成是因為移民而離職。



另外，恒大將於新學年推出國安教育選修課程，並將聘請資深法律界人士，向學生講解憲法、基本法及國安法知識。何順文表示目前未有打算將課程變為必修科目，不會納入畢業要求。



一年級入學申請較去年升16% 外地生報名回復到疫前水平

在移民潮等因素影響下，不論DSE的考生及聯招報名人數均有所下跌，恒大何順文就指就目前數據而言，一年級入學的申請人數約為3000人，未有下跌之餘，反較去年上升16%，而高年級入學申請人數亦是約3000人，雖然下跌約10%，但何順文解釋指過去數年高年級入學人數有超收的情況，現回落至3000人，與新生入學申請人數比例維持於一比一，對此感到很滿意。外地收生方面，何順文表示外地收生近年因為疫情影響而有所下跌，但慶幸今年的外地入學報名人數回升至約1200人，接近疫情前水平。

新聞傳播學系申請人數升31% 平均3.75人爭一個學位

以科目而言，有部份科目的競爭亦較為激烈，例如傳理學院下的新聞傳播學系由150人爭40個學位，平均3.75人爭一個學位，申請人數較去年上升31%，另外綜合媒體學系亦有明顯上升，增24%；至於商學院則依然是最多人申請的學科，當中會計學系由260人爭100個學位。

何順文表示有23個教師離任，佔約一成，而當中九名教師是因移民而離職，佔四成。（馬煒傑攝）

學生流失率相若 23名教員離任

被問到移民潮下，學生及教師離職的情況，何順文表示學生流失率總體而言「同以往係冇分別」，至於退學原因則無深入研究，強調總人數並不高，看不到師生對院校出現信心危機：「唔係值得擔心嘅現象。」教師方面，約230名教師中有23個教師離任，佔約一成，而當中九名教師是因移民而離職，佔四成，何順文並不認為情況嚴重，指大部份都是退休或轉校，情況十分普遍。

恒大新學年將推出全新設計的國安教育選修課程，教授憲法、基本法及國安法的知識，校方找到一位對相關範疇熟悉的法律界人士任教。（馬煒傑攝）

新學年將推國安教育選修科程 未來考慮轉為畢業要求

另外，新學年將推出全新設計的國安教育選修課程，教授憲法、基本法及國安法的知識，但由於現時未有適當教授，校方找到一位對相關範疇熟悉的法律界人士任教，雖然未能公開其身份，何順文透露佢主持過國安講座，預期頭一至兩年到校幫忙，校內老師都會參與教學，希望兩年後可由校內老師教導，他又表示目前無意將其改為必修科目，因不少學科的學分已相當緊絀，如變為必修科學生可選修的選擇便會減少，只要鼓勵同學讀，多人讀都做到推廣的作用。

對於恒大未如部份其他大學將國安教育轉為必修科，何順文稱，轉必修科需要較多教師，會視乎反應：「開多1、2年再睇係咪當畢業要求」，由於校內未有相關範疇專家，課程初期先由校外法律界人士授課，逐漸發展成由校內教師自行授課。

回應周冠威講座取消 何順文籲學生勿把自己放在違法風險

《時代革命》導演周冠威早前原於恒大舉行的講座被取消，被問如何說服外界學術自由無受影響，何順文表示自由在全世界都一樣，提醒學生「唔好放自己喺違法個風險到」：「唔係咩都可以做。」