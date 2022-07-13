校園天地｜香海正覺蓮社佛教黃藻森學校　科普研習孕育STEM人才

實踐「主題式學習」，跨學科電子積木STEM 課程

香海正覺蓮社佛教黃藻森學校推行以電子積木為主的校本STEM課程，實行全校普及性STEM教育。LEGO STEM課程實行「主題式學習」，以跨學科形式進行統整，利用主題為核心，探索相關概念。（內容由香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供）



徐劍校長表示，校本STEM課程按每個年級學生的能力，設計不同的活動，讓學生能將抽象的編程概念與現實生活聯繫，從而提升學生的創造性思考、解難、邏輯編程和協作能力，讓學生能更全面發展，為迎接21世紀的挑戰立下穩固的根基。

Micro:bit童擁AI 編程專業認證

學校得到「百仁基金」大力支持，推動Micro:bit童擁AI普及課程計劃，讓學生利用Scratch 3.0連接Micro:Bit微電子板及傳感器，運用編程(Coding)語言，控制實物運作，將抽象編程與現實世界聯繫，提升學生的創造性思考能力。學校亦致力推動STEM教育及分享學與教成果，榮獲Micro:bit Champion School專業認證。

編程師啟發未來科學家的好奇心

學校與中銀人壽合辦「中銀人壽小財智編程師」活動，透過學習編程，加强學生的邏輯思維及數學概念，訓練其解决困難的能力。當中亦加入了理財、金融科技和循環再用等知識，讓學生從小培養正確理財及環境保護的觀念。課堂上，同學們成功製作升級再造機械人、機械玩具及製作手機應用程式等，讓學生在科技加創意中找到更多樂趣。

創意思維3D打印 創建可持續城市

學校與ARUP奧雅納工程合辦之「Little City Designer小小城市設計師」計劃，主要讓學生學習3D打印技巧。學生除了學習3D打印技巧外，還透過與工程師及建築師互動，認識在日常生活中應用感應器及智慧城市的設施，令學生更容易理解抽象的STEM概念，並且引發學生的好奇心，觀察身邊的事物，提升學童對社區問題的意識。課程讓學生利用相關軟件，建構出不同的著名建築物，並在掌握技巧後，透過同學的創意思維，設計一座具創意及適合社區的城市立體模型。

科普研習 拼出全港冠軍

本年度三位四年級學生參加了FIRST® LEGO® League Explore香港區的選拔賽，勇奪全場總冠軍。FIRST® LEGO® League Explore比賽，是為6至10歲的小學生提供的一個STEM（科學、科技、工程及數學）作品展示和交流的平台。學生代表在是次比賽中表現優異，同學們不僅可以通過探究如何提高市民做運動的興趣，還透過搭建、編程、測試及改善等技巧拼砌樂高模型。同學們在展示所設計及裝嵌的運動反斗城@TKO作品時，還可以流利且自信地與專業評審進行交流，最後在本港眾多比賽隊伍中脫穎而出，勇奪FIRST LEGO League Explore 全場總冠軍及挑戰方案獎。

（內容由香海正覺蓮社佛教黃藻森學校提供）

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