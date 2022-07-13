DSE放榜｜逾四成考生放榜壓力達最高水平　海外升學比率較去年增

DSE（中學文憑試）下周三（7月20日）放榜，青年協會今日（13日）公布「DSE 疫情下的升學規劃」調查結果，發現逾六成受訪考生認為預備DSE期間，上課模式不斷轉變最影響溫習成效，有45.8%考生指放榜壓力達7至10分的最高水平，比例較以往三年略減。另外，有超過30%考生選擇海外升學，較去年上升5.5%。

青協表示，應考前夕適逢第5波疫情轉趨嚴峻，大量市民確診、學校提早放暑假、當局延後公布文憑試應考安排等，均為考生帶來更大的心理負擔。



+ 1

青協於今年6月22日至7月7日，以網上問卷成功訪問581名應屆文憑試考生。調查結果顯示，在嚴峻的第五波疫情下，逾六成 (60.6%）考生表示疫情對準備文憑試有頗大影響，其次為影響學習進度（56.6%）及應試表現（47.2%）。

另外，有61.1%考生認為上課模式不斷轉變，例如停課或網課，最影響溫習成效；其次為自己的期望（53.4%）、疫情的變化（48.5%）及文憑試安排的變化（40.8%）也受影響。

調查又發現，60.6%考生以大學學位為升學目標，如未能於聯招獲派心儀科目，逾五成（51.6%）會考慮報讀自資副學位課程；選擇海外升學則有31.5%，較去年的26%，上升5.5%，準備一邊工作一邊進修（21.7%）及學習職業專門技能（21.7%）的考生比例亦較去年輕微上升。

▼4月28日 DSE文憑試通識科▼



+ 3

調查顯示，74.5%考生認為在選擇未來升學路時，最主要會考慮對課程的興趣，有63.7%及59.2%的考生會分別考慮自己的期望及就業前景。

疫情下逾七成考生認為中學生活不完滿

對於在疫情下度過的高中生活，73%受訪考生認為因疫情取消了很多活動，如謝師宴/畢業旅行/運動會，感覺自己的中學生活不完滿；57.7%則感到無奈及很多事都是無法控制，亦有54.9%認為學習的動力下降。

不少應屆文憑試考生均認為，疫情打亂學習計劃，例如學習模式經常轉變，無法更好預備考試。其中吳同學指出，上網課誘惑較大，令學習較懶散，導致課堂進度慢；王同學就認為，上網課時師生經常遇到技術問題，每次都浪費很多時間處理，令課堂時間大減，導致老師有「拖堂」的情況出現。

青協近一年收逾七千宗求助

青協由去年9月至今年7月7日，共接獲 7311個求助個案。青協媒體輔導中心青年工作幹事李卓翰表示，有求助的考生反映過去2年半，因為疫情而甚少出席升學及生涯規劃的講座及活動，亦因社交距離措施而很少與師姐交流，令她未能充份了解不同升學出路和課程內容，家中亦無人可以給予意見，令選擇大學聯招時感到迷茫，一方面擔心成績，另一方面擔心選錯科。

青協「DSE 27771112計劃」負責人許強懋表示，應屆考生於整個高中生涯均受疫情影響，縱使已習慣學校上課模式不斷改變，但在應試前夕，適逢第五波疫情，均為考生帶來更大的心理負擔。他認為應屆文憑試除了考核知識，更考驗考生「臨危不亂」的心態。

專家建議考生做好規劃及應變方案

許強懋建議考生應盡早搜集及整合升學資訊，按不同成績表現，例如「近乎預期」、「喜出望外」及「大失所望」，作出不同規劃及應變方案。同時，亦應清楚訂定方案的考慮因素，如能力、興趣及未來職業等，為放榜作多手準備。他亦鼓勵考生對未來抱有希望，不論放榜結果如何，總會找到適合的路。