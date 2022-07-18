DSE放榜｜專家指1.6萬港生內地升學　畢業生灣區工作月薪1.8萬

2022年DSE將於本周三（20日）放榜，除本地或海外升學外，近年有不少學生考慮赴內地繼續學業。有升學專家表示，本港每年有約3,000名學生返內地讀書，至2020年，連同碩士博士等，內地有1.6萬名港生升學，與英國留學港生數目相同，並稱社會看好內地學歷對學生日後在香港發展有前景，而香港熱門科目競爭力激烈，內地升學選擇則較多。

有在中山大學畢業的港生表示，畢業後參加政府為期18個月大灣區青年就業計劃，現擔任一國兩制青年論壇助理研究員，月薪1.8萬港元及有每月1,000補貼，完成計劃後冀繼續在大灣區工作一段時間。



升學專家、香島專科學校校長羅永祥。（何瑞芬攝）

升學專家、香島專科學校校長羅永祥表示，DSE考生逐年下降，但到海外及內地升學人數持續上升，當中內地升學趨勢最為明顯，2020年在內地就讀學士或以上課程的香港學生總數達1.6萬人，對比2010年只有1.1萬人有明顯升幅，而1.6萬人數字亦相等於在英國留學港生數字，證明內地升學的勢頭已追上英國。

內地學歷在港發展越來越有優勢

羅表示，本港社會近年看好內地升學對香港學生的事業發展前景，內地學歷在香港發展亦越來越有優勢，尤其在投資金融業，不少投資高管均有內地學歷，持有內地學歷學生更可在港考一些專業資格，包括教師等，亦可投考公務員。

內地大學學費便宜 選擇學科多

他又說，內地升學有多方面優勢，首先學費較便宜，視乎不同城市及學校，平均每年約6,000至7,000元，住宿費一年1,000多元，飯堂最便宜一餐可能10元，一年學費連生活費港幣2萬元已可。其次是選擇性多，他稱雖然DSE考生數字下跌，入大學機會增加，惟一些熱門科目競爭依舊，內地多間院校提供學科選擇多，不少在港熱門學科對港澳學生收生門檻較寬鬆，例如每年返內地升學3,000名香港新生當中，有二三百人選讀中醫，「基本上3322都會收。」

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去年從中山大學法學院畢業的港生陳沅彤，自幼在香港長大，中學就讀聖士提反女子中學，她表示，自己成績達「3322」，比對過外國、台灣，認為內地學費便宜，在大灣區升學亦有助將來發展，故選擇到中山大學升學。

畢業生大灣區工作月薪1.8萬元

她現時透過為期18個月大灣區青年就業計劃，現在廣州任職一國兩制青年論壇助理研究員，月薪1.8萬元，外加廣東省政府每月資助1,000元，形容薪金「非常唔錯」，甚至比其留港升學的同學高，又認為自己在內地留學經驗在大灣區工作，對比港生有優勢；另一方面香港長大的背景，亦較內地學生視野更廣闊。

陳沅彤計劃完成18個月就業計劃後，繼續在大灣區尋找工作及發展空間，至於未來是否在內地定居甚至組織家庭，則言之尚早。她又說因疫情已有兩年未返港，幸好科技發展進步，經常與在港家人視像通話。

教育及職業博覽周四舉行

由香港貿發局主辦的第31屆教育及職業博覽，將於周四起、即7月21日至24日在會展舉行，同場有書展等，博覽將有780家來自18個國家及地區機構，為學生提供一站式升學、進修及就業最新資訊，並有多間公司提供2,700個就業機會，求職人士可帶履歷入場申請。